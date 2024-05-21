Как подзарядить ноутбук от повербанка во время отключения электроэнергии

Украина снова столкнулась с серьезными проблемами энергоснабжения из-за агрессивных атак РФ на инфраструктуру. Множество граждан ищут альтернативные способы сохранить работоспособность в периоды энергетических отключений. Особенно это актуально для тех, кто вынужден работать из дома. На помощь приходят повербанки — мобильные аккумуляторы, способные подзарядить ноутбук.

Как зарядить ноутбук от повербанка

Для эффективной зарядки ноутбука от повербанка необходимо выбрать устройство, соответствующее определенным характеристикам: емкость должна быть не менее 20 000 mAh, напряжение — не менее 20 вольт, выходной ток — не менее 2 ампер, а мощность — не менее 40 ватт. Повербанки, отвечающие этим требованиям, обычно стоят от 1500 до 7000 гривен, и экономия на качестве может привести к плачевным последствиям, вплоть до выхода из строя ноутбука.

При выборе следует обратить внимание на бренд и отзывы потребителей, а также убедиться в совместимости устройства с моделью ноутбука, особенно это касается типа разъема для зарядки. Современные модели часто оснащены портом USB Type-C, тогда как более старые могут требовать наличия адаптера.

Защита от перепадов напряжения и избыточного заряда также является важной функцией, которая поможет избежать повреждений в случае нестабильного питания. Зарядка ноутбука от подходящего повербанка может занять несколько часов, поэтому стоит заранее подготовиться к временным неудобствам.

Ранее “Комментарии” писали, что вокруг отключений электроэнергии происходит нечто странное, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, надо понимать, что остается базовая генерация АЭС, однако разрушена маневровая, поэтому чрезвычайно сложно компенсировать пики нагрузки.

Кроме того, отключения электроэнергии в Украине не только создают дискомфорт для гражданского населения, но и затрудняют производство оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".