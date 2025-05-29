Как легко открыть банку, которая никак не поддается

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Slava Kot
Многим знаком момент, когда вы готовите любимое блюдо и не можете открыть банку с закруткой или соусом. Крышка не поддается, руки скользят, а настроение портится. Портал "Комментарии" подготовил 5 безопасных и легких способов, позволяющих открыть закрытую банку.
Как открыть крышку на банке. Фото из открытых источников
Один из самых эффективных способов открыть банку состоит в попытке слегка приподнять крышку, чтобы впустить воздух. Возьмите не слишком острый нож или чайную ложку и осторожно вставьте его между крышкой и банкой. Поднимите крышку до тех пор, пока не услышите характерное шипение, свидетельствующее, что вакуум разрушен. Теперь крышка на банке откроется легко.
Еще один простой трюк, как открыть банку заключается в ее легком постукивании крышкой по столешнице или другой жесткой поверхности. Это поможет сдвинуть крышку с места. Важно не использовать силу, ведь удар должен быть легким, чтобы не повредить стеклянную тару.
Еще одним моментом, который не позволяет снять крышку с банки, может быть плохое сцепление. Чтобы этого избежать, наденьте резиновую перчатку для мытья посуды или горячих предметов. Она значительно улучшит сцепление между рукой и крышкой, позволяя открутить банку с минимальными усилиями.
Налейте горячую воду в кастрюлю и поставьте банку вверх дном, чтобы крышка погрузилась в воду. Через минуту извлеките банку с помощью полотенца и попытайтесь открыть. Также можно попытаться облить крышку горячей водой из чайника. Металл расширится, и крышка расслабится, что поможет открыть банку. Подобным образом можно использовать фен, который нагреет крышку.
В продаже есть специальные открывалки для банок, захватывающие крышку и обеспечивающие надежное сцепление. Если вы часто сталкиваетесь с тугими крышками, этот инструмент станет незаменимым на кухне.
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