Как легко открыть банку, которая никак не поддается

Многим знаком момент, когда вы готовите любимое блюдо и не можете открыть банку с закруткой или соусом. Крышка не поддается, руки скользят, а настроение портится. Портал "Комментарии" подготовил 5 безопасных и легких способов, позволяющих открыть закрытую банку.

Как открыть крышку на банке. Фото из открытых источников

1. Открыть крышку банки ножом или ложкой

Один из самых эффективных способов открыть банку состоит в попытке слегка приподнять крышку, чтобы впустить воздух. Возьмите не слишком острый нож или чайную ложку и осторожно вставьте его между крышкой и банкой. Поднимите крышку до тех пор, пока не услышите характерное шипение, свидетельствующее, что вакуум разрушен. Теперь крышка на банке откроется легко.

2. Открыть банку мягким постукиванием

Еще один простой трюк, как открыть банку заключается в ее легком постукивании крышкой по столешнице или другой жесткой поверхности. Это поможет сдвинуть крышку с места. Важно не использовать силу, ведь удар должен быть легким, чтобы не повредить стеклянную тару.

3. Открыть банку резиновыми перчатками

Еще одним моментом, который не позволяет снять крышку с банки, может быть плохое сцепление. Чтобы этого избежать, наденьте резиновую перчатку для мытья посуды или горячих предметов. Она значительно улучшит сцепление между рукой и крышкой, позволяя открутить банку с минимальными усилиями.

4. Открыть крышку банки благодаря горячей воде

Налейте горячую воду в кастрюлю и поставьте банку вверх дном, чтобы крышка погрузилась в воду. Через минуту извлеките банку с помощью полотенца и попытайтесь открыть. Также можно попытаться облить крышку горячей водой из чайника. Металл расширится, и крышка расслабится, что поможет открыть банку. Подобным образом можно использовать фен, который нагреет крышку.

5. Открыть банку кухонными открывалками

В продаже есть специальные открывалки для банок, захватывающие крышку и обеспечивающие надежное сцепление. Если вы часто сталкиваетесь с тугими крышками, этот инструмент станет незаменимым на кухне.

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