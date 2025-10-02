logo

BTC/USD

118546

ETH/USD

4381.05

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Как избежать разваривания пельменей: простой лайфхак для варки
commentss НОВОСТИ Все новости

Как избежать разваривания пельменей: простой лайфхак для варки

Даже самые вкусные пельмени могут развариться, если их не правильно приготовить.

2 октября 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Опытные повара знают, что даже самые вкусные пельмени могут потерять свой вид и текстуру, если их неправильно приготовить. Один из самых простых и эффективных способов сохранить пельмени целыми, сочными и аппетитными – это добавить в воду немного растительного масла. Этот бесхитростный трюк помогает избежать самых распространенных проблем — слипание пельменей и разрывов теста во время варки.

Как избежать разваривания пельменей: простой лайфхак для варки

Фото: из открытых источников

Суть состоит в том, что масло создает на поверхности воды тонкую защитную пленку, препятствующую склеиванию пельменей. Вода становится менее агрессивной к тесту, и каждый пельмень может свободно плавать, не прилипая ко дну кастрюли или друг к другу. Это особенно важно, когда вы варите замороженные пельмени – во время приготовления они выделяют много крахмала, способствующего их слипанию.

Когда пельмени попадают в воду, осторожно помешайте их, чтобы они не прилипли ко дну. Масляная плёнка позволяет тесту свободно плавать, а начинка остается сочной и нежной.

Этот метод особенно полезен для замороженных пельменей, которые при варке выделяют много крахмала, из-за чего часто склеиваются.

Масло также предохраняет тесто от разрывов во время активного кипения. Важно не преувеличивать с количеством – достаточно одной столовой ложки на 3 литра воды, иначе вкус блюда может измениться.

После приготовления пельмени лучше вынимать шумовкой, чтобы избавиться от лишней воды. Подавайте их с бульоном или любимым соусом.

Этот простой, но эффективный прием значительно упрощает процесс приготовления и помогает избежать неприятных сюрпризов на тарелке.

Как уже писали "Комментарии", в рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи медики обратили внимание на еще один возможный фактор, способствующий развитию онкологических заболеваний — употребление горячих напитков, в частности чая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости