Как экономить электроэнергию при использовании бойлера: ТОП эффективных способов

Использование бойлера значительно упрощает жизнь в периоды, когда нет централизованного горячего снабжения или в тех помещениях, где вообще нет горячей воды. Однако это удобное средство нагрева воды использует немало электроэнергии, что сказывается на ее стоимости. Чтобы снизить затраты, следует придерживаться нескольких проверенных советов, которые помогут сделать эксплуатацию бойлера более экономной. ТОП советов, как меньше платить за свет при использовании бойлера.

1. Необходимо оптимизировать температуру нагрева воды. Большинство бойлеров настроены на 60-70°C, хотя для бытовых нужд достаточно 45-50°C. Снижение температуры позволяет сократить потребление электроэнергии. К тому же это положительно скажется и на бойлере – уменьшит образование накипи и продлит срок службы устройства.

2. Установка таймера или программатора. Бойлер не должен работать постоянно, особенно ночью или когда никого нет дома. Автоматическое отключение в периоды наименьшего потребления позволяет избежать лишних затрат.

3. Изоляция бака и труб также играет немаловажную роль. Если бойлер находится в холодном помещении, то тепло теряется быстро. В такой ситуации устройство вынуждено чаще включаться. Использование теплоизоляционных материалов для бака и первых метров труб позволяет сохранять тепло дольше и снизить нагрузку на нагревательный элемент.

4. Регулярное обслуживание бойлера. Производительность нагрева снижает осадок на дне бака. Рекомендуется сливать часть воды каждые несколько месяцев, чтобы удалить накопленный осадок. Это не только улучшает эффективность, но и предотвращает повреждение нагревательного элемента.

5. Следует контролировать состояние магниевого анода. Этот элемент предотвращает коррозию внутренних частей бойлера. Если анод изношен, устройство начинает потреблять больше энергии для поддержания температуры. Анод нужно проверять раз в год и заменять при необходимости.

6. Часто включение и выключение. Специалисты советуют избегать частого ручного включения и выключения бойлера. Это создает дополнительную нагрузку на систему и может привести к сбоям. Необходимо настроить стабильный режим работы в соответствии с графиком использования горячей воды.

