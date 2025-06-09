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Гордон Рамзи назвал блюдо, которое никогда не стоит заказывать в ресторане

Есть одно блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане, считает шеф-повар Гордон Рамзи.

сегодня, 16:15
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Автор:
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Slava Kot

Культовый шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи, известный своей прямолинейностью и бескомпромиссным подходом к качеству еды, поделился неожиданным советом для всех, кто любит ужинать вне дома. Он назвал блюдо, которое никогда не стоит заказывать в ресторане.

Гордон Рамзи назвал блюдо, которое никогда не стоит заказывать в ресторане

Шеф-повар Гордон Рамзи. Фото из открытых источников

Гордон Рамзи в интервью Town & Country рассказал, какое блюдо следует обходить в меню любого заведения. По словам шеф-повара, это "суп дня".

"Спросите, каким был вчерашний суп дня перед сегодняшним блюдом. Возможно, это суп месяца", — говорит Рамзи.

Как объясняет Рамзи, который имеет более 50 ресторанов по всему миру и за свою карьеру завоевал 17 звезд Мишлен, "суп дня" часто является удобным способом для кухни "переработать" остатки продуктов. Это может быть не только неинтересно с точки зрения вкуса, но и сомнительно по вопросу свежести. Такое блюдо может быть приготовлено из вчерашних или даже более древних ингредиентов, просто не нашедших применения.

В том же интервью шеф-повар признался, что часто просит совета официантов и официанток во время заказа блюд в новых ресторанах. По словам Рамзи, в хороших заведениях официанты становятся настоящим источником полезной информации.

"Это действительно зависит от ресторанов, но официанты, как правило, пробуют большинство блюд в меню и могут рассказать, что добавил шеф-повар или что любят местные жители", — объяснил Гордон Рамзи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый лучший ресторан в мире закрывается. Его шеф-повар назвал причину.

Также "Комментарии" писали, что украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, почему не вступил в ряды ВСУ.



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Источник: https://www.townandcountrymag.com/leisure/dining/a9604138/gordon-ramsay-interview-f-word-show-fox-and-restaurant-etiquette/
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