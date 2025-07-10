Современный дом трудно представить без разнообразных чистящих средств, мытья посуды или стирки. Однако некоторые из них приносят больше вреда, чем пользы – и для здоровья человека, и для окружающей среды. Рассказываем, какую бытовую химию лучше вообще не покупать, а если уж есть – не жалеть и выбросить.

Эту бытовую химию лучше никогда не покупать и выбросить, если она у вас есть

1. Средства с высоким содержанием хлора

Они действительно эффективно дезинфицируют, но при этом выделяют токсичные испарения, способные раздражать слизистую глаз и дыхательных путей, вызывать аллергические реакции, а при регулярном использовании – даже влиять на работу легких. К тому же хлор очень вреден для окружающей среды, особенно для водоемов.

2. Антибактериальное мыло и средства с триклозаном

Триклозан и подобные вещества, добавляющие в антибактериальные средства, способны вызвать гормональные нарушения, а также способствовать возникновению устойчивых к антибиотикам бактерий. Во многих странах их использование уже запрещено или ограничено, так что дома они точно не нужны.

3. Аэрозольные освежители воздуха

Они не убирают неприятный запах, а просто "забивают" его сильным ароматом и насыщают воздух летучими химическими соединениями – фталатами и формальдегидом. Эти вещества могут вызвать головную боль, раздражение дыхательных путей и даже длительные проблемы со здоровьем.

4. Средства для чистки труб с агрессивными кислотами или щелочами

Они действительно хорошо пробивают засор, но очень опасны: могут вызвать сильные ожоги кожи и слизистых, а при вдыхании серьезно повредить органам дыхания. Если такие средства хранятся дома, существует реальный риск случайного попадания в руки детей.

5. Средства для полировки мебели и полов с содержанием нефтепродуктов

Они создают хороший блеск, но при этом содержат токсичные летучие органические соединения, которые могут накапливаться в помещении и влиять на здоровье, особенно на нервную систему и органы дыхания.

6. Отбеливатели и пятновыводители с оптическими отбеливателями

Такие средства не убирают пятна физически, а создают иллюзию чистоты, оставляя на ткани химические соединения, которые могут вызвать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз.

Что делать?

Если у вас дома есть такие средства – лучше их избавиться, а перейти на более безопасные альтернативы:

натуральное мыло;

уксус, пищевую соду, лимонный чистящий сок;

натуральные эфирные масла вместо аэрозолей;

экосредства для стирки без агрессивной химии.

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