Этот запах в доме свидетельствует о засилье паразитов, нападающих на спящих хозяев

Постельные клопы могут появиться даже в самом чистом доме, и первым тревожным сигналом может стать необычный запах. Как предупреждает эксперт по борьбе с вредителями Норман Смит, специфический сладковатый аромат, похожий на запах миндаля, нередко остается без внимания, хотя именно он может свидетельствовать о большом количестве клопов в помещении.

Атака клопов

"Когда популяция клопов значительна, они выделяют феромоны, создающие этот запах. Люди часто не связывают его с насекомыми и ищут причины влажности или проблем с вентиляцией", — объясняет Смит.

Постельные клопы – мастера маскировки. Они могут прятаться в малейших щелях мебели, швах матрасов или рамах кроватей, оставаясь незаметными. Наиболее активны эти паразиты ночью, преимущественно между вторым и пятым часам утра, когда человек глубоко спит и не чувствует укуса.

Еще один признак присутствия клопов – ржавые или темно-коричневые пятна на постельном белье и матрасе. Это могут быть как экскременты клопов, так и появляющиеся пятна крови, когда насекомое случайно раздавливается во сне.

"Если вы видите укусы, расположенные линейно или скученно, это тоже может свидетельствовать о клопов. Такой узор еще называют "завтрак, обед и ужин", – добавляет эксперт.

Особенно важно действовать быстро: самка клопа способна отложить до 200 яиц за пять дней, поэтому даже незначительное заражение может превратиться в серьезную проблему. Смит советует тщательно осматривать все швы и углы матрасов и мебели, а в случае обнаружения следов сразу обращаться к специалистам.

Также он рекомендует стирать постельное белье и одежду при температуре не менее 60°C, а затем высушить вещи в сушилке в течение 30 минут. Именно высокая температура эффективно уничтожает как самих клопов, так и их яйца.

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