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Недилько Ксения
Лето – время, когда хочется сохранить вкус свежих овощей на всю зиму. И хотя существует множество способов заготовки, есть один особый рецепт, который уже много лет остается любимым во многих семьях – консервация помидоров с аспирином.
Этот рецепт консервации помидоров полюбит вся ваша семья
Почему именно аспирин? Дело в том, что он действует как природный консервант, предотвращает бродение и помогает сохранить заготовки без дополнительной стерилизации. Благодаря этому помидоры остаются целыми, упругими и не теряют своего вкуса даже спустя несколько месяцев.
Ингредиенты:
Спелые, но крепкие помидоры – сколько влезет в банки.
На каждую 3-литровую банку: 2-3 таблетки аспирина (без оболочки).
0,5 стопки соли.
1 стопка сахара.
1 стопка уксуса.
Лавровый лист.
Перец горошком, по желанию – гвоздика или пара зубчиков чеснока.
Приготовление:
Тщательно промойте помидоры и банки.
На дно каждой банки уложите лавровый лист, несколько горошин перца, чеснок.
Плотно уложите помидоры.
Добавьте соль, сахар и таблетку аспирина.
Залейте холодной водой под самый верх. Накройте крышками и закрутите крышки. После этого сразу необходимо поместить банки в холодное место – холодильник или погреб.
Через несколько недель вы получите невероятно вкусные, ароматные помидоры, которые станут отличным дополнением к любому блюду. Этот простой рецепт точно полюбит вся ваша семья – ведь помидоры получаются нежными, но крепкими, с приятной кислинкой и насыщенным вкусом.
Попробуйте – и убедитесь сами!
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