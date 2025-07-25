Лето – время, когда хочется сохранить вкус свежих овощей на всю зиму. И хотя существует множество способов заготовки, есть один особый рецепт, который уже много лет остается любимым во многих семьях – консервация помидоров с аспирином.

Этот рецепт консервации помидоров полюбит вся ваша семья

Почему именно аспирин? Дело в том, что он действует как природный консервант, предотвращает бродение и помогает сохранить заготовки без дополнительной стерилизации. Благодаря этому помидоры остаются целыми, упругими и не теряют своего вкуса даже спустя несколько месяцев.

Ингредиенты:

Спелые, но крепкие помидоры – сколько влезет в банки.

На каждую 3-литровую банку: 2-3 таблетки аспирина (без оболочки).

0,5 стопки соли.

1 стопка сахара.

1 стопка уксуса.

Лавровый лист.

Перец горошком, по желанию – гвоздика или пара зубчиков чеснока.

Приготовление:

Тщательно промойте помидоры и банки.

На дно каждой банки уложите лавровый лист, несколько горошин перца, чеснок.

Плотно уложите помидоры.

Добавьте соль, сахар и таблетку аспирина.

Залейте холодной водой под самый верх. Накройте крышками и закрутите крышки. После этого сразу необходимо поместить банки в холодное место – холодильник или погреб.

Через несколько недель вы получите невероятно вкусные, ароматные помидоры, которые станут отличным дополнением к любому блюду. Этот простой рецепт точно полюбит вся ваша семья – ведь помидоры получаются нежными, но крепкими, с приятной кислинкой и насыщенным вкусом.

Попробуйте – и убедитесь сами!

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