Этот предмет избавит ваш дом от хлама без сожалений и слез

Жаль выбросить, а хранить нет места? Используйте метод "коробки-карантина". Простой способ очистить дом от старья без слез и угрызений совести.

Простой лайфхак поможет легко очистить дом от хлама / Фото: Pixabay

Большинство из нас стремится жить в просторном и уютном доме, где нет места хаосу. Однако на пути к идеальному порядку всегда встаёт одна и та же преграда — эмоциональная привязанность к вещам. Нам жаль выбрасывать почти не ношенную одежду, старые сувениры или технику, которая давно пылится на полках. Кажется, что все это обязательно "пригодится когда-нибудь потом".

Чтобы разорвать этот замкнутый круг и освободить пространство без психологического дискомфорта, специалисты по организации пространства предлагают использовать один простой предмет — обычную картонную коробку.

Как работает метод "коробки-карантина"

Главная причина, почему люди годами хранят старье, — это страх пожалеть о выброшенной вещи. Метод коробки устраняет этот страх, поскольку вы не лишаетесь имущества мгновенно, а отправляете его в своеобразный "карантин".

1. Найдите вместительную коробку или контейнер

Подойдет любая плотная картонная коробка, которую можно закрыть. Главное правило — она не должна быть прозрачной, чтобы вещи внутри не мозолили вам глаза.

2. Соберите все, что вызывает сомнения

Пройдитесь по комнатам и сложите в коробку предметы или одежду, которыми вы не пользовались последний год, но все еще сомневаетесь, стоит ли их выбросить. Это могут быть старые гаджеты, кухонный инвентарь, книги или сувениры.

3. Заклейте коробку и поставьте дату

Закройте контейнер, напишите на нем текущее число и спрячьте в удаленный угол: на шкаф, в кладовую или под кровать.

4. Установите срок (от 3 до 6 месяцев)

Дайте себе обещание: если в течение этого времени вам срочно понадобится какая-нибудь вещь, вы спокойно открываете коробку и достаёте её.

Финал: расставание без слез

Самое интересное начинается тогда, когда назначенный срок подходит к концу. Как показывает практика, в 95% случаев люди даже не помнят, что именно лежит в этой коробке. Через несколько месяцев эмоциональная связь с вещами полностью исчезает.

Если за полгода вы ни разу не вспомнили о содержимом контейнера — это безоговорочное доказательство того, что эти вещи вам не нужны. Теперь их можно отдать на благотворительность, продать или отнести на помойку без всякого сожаления и сомнений.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал о минимализме и вещах, которые управляют вашим кошельком.



