Это три лучших средства от клещей: они помогут избежать опасных укусов

Клещи представляют все большую угрозу в Украине. Мягкие и короткие зимы способствуют размножению этих паукообразных, а вследствие этого риск подхватить опасную болезнь после укуса. Поэтому нужно знать, какие средства действительно защищают от укусов клещей и на что обращать внимание при выборе репеллентов.

Какие есть эффективные средства против клещей. Фото из открытых источников

Клещи имеют специальные хеморецепторы в первой паре ног. С их помощью они способны обнаруживать свою добычу по запаху, температуре тела, а также углекислому газу. Чтобы этого избежать против клещей, используют средства, которые маскируют запах человека, что может привлечь паукообразного.

Три лучших средства от клещей

1. ДЕТА (N,N-диэтил-мета-толуамид)

Этот ингредиент был разработан еще в 1946 для армии США. ДЕТА считается одной из лучших составляющих репеллентов для борьбы с клещами и комарами. В репеллентах следует обращать на концентрацию ДЕТА – чем выше концентрация, тем длиннее защита. Однако в высоких концентрациях более 30% это средство против клещей не рекомендовано для детей и беременных.

2. Пикаридин (икаридин, KBR3023)

Это вещество появилось в 2012 году и имеет схожий механизм действия с ДЕТА. Оно не имеет выраженного запаха и менее агрессивна к коже. Пикаридин в репеллентах обеспечивает длительную защиту и не оставляет жирной пленки. Однако он менее эффективен против клещей по сравнению с ДЕТА.

3. IR3535

Эта составляющая для репеллентов была разработана более 30 лет назад. Он безопасен для большинства пользователей и подходит для повседневного применения. Однако недостатком IR3535 может быть раздражение слизистой при попадании в глаза.

Также против клещей можно использовать натуральные средства. Например, эфирные масла ванили или корицы будут маскировать запах, однако они действуют не долго, выветриваются и теряют эффективность.

Основной причиной роста популяции клещей в Украине стали мягкие зимы. Паразиты не погибают в холодное время года, чем увеличивают свою популяцию. В Украине после укуса клеща можно заболеть болезнью Лайма, клещевым энцефалитом, Крым-Конго геморрагической горячкой, бабезиозом и другими заболеваниями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что каждый третий клещ в Украине является носителем опасной инфекции.

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