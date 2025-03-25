Это растение работает как магнит для клещей: его лучше избегать

Зеленые насаждения вокруг наших домов могут нести потенциальные угрозы и быть средой для опасных паразитов. Клещи, переносящие болезнь Лайма и клещевой энцефалит, могут поселяться во влажных и затененных местах, а одним из любимых для них растений стал папоротник.

Клещ в траве. Фото из открытых источнико

Папоротник – это декоративное растение, которое часто используется в садовом дизайне благодаря своей неприхотливости. Однако его густая структура, влажность и тень, которые создаются под листвой, идеально подходят для клещей. Эти маленькие паукообразные ищут именно такие места, чтобы укрыться от жары и ждать своих жертв, как животных, так и людей.

Специалисты рекомендуют несколько простых мер, которые помогут уменьшить риск появления клещей в вашем саду. Например, не высаживайте папоротник возле мест отдыха, а также избегайте размещения этого растения возле беседок, скамеек или террас.

Кроме того, обрезайте и прорежьте растения. Регулярная обрезка позволяет улучшить воздушный поток, снизить влажность и сделать участок менее привлекательным для клещей. Также следует избегать густых насаждений. Чем меньше зарослей, тем меньше влаги и тени, то есть меньше шансов для размножения клещей.

Папоротник – не единственное растение, которое следует остерегаться. Клещи могут прятаться среди высоких трав, других теневыносливых растений и кустах, в частности в плюще, туе, ежевике, лесном орехе. Если эти растения уже растут вокруг дома или в зоне отдыха, следует обеспечить их регулярный уход, заключающийся в подрезке, прореживании, а также не допускать загущения растений.

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