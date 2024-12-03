Это принесет неудачу в 2025 году: от чего нужно отказаться в новогоднюю ночь

Выбор цветов для новогодней ночи может оказать значительное влияние на то, как сложится ваш год. В 2025 году, согласно принципам фэн-шуй и астрологии, некоторые цвета могут принести неудачу и отрицательную энергию. Важно знать, какие цвета следует избегать, чтобы обеспечить себе успешный и гармоничный год, сообщает портал “Комментарии”.

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Черный цвет часто ассоциируется с тьмой, секретностью и отрицательной энергией. Во многих культурах, включая китайский, черный считается цветом неудачи и несчастья. В 2025 году, который является годом Деревянной Змеи, черный цвет может усугубить негативные аспекты этого знака, такие как склонность к конфликтам и эмоциональной нестабильности. Поэтому во избежание неприятностей лучше отказаться от черной одежды и аксессуаров в новогоднюю ночь.

Белый цвет, хотя и символизирует чистоту и новые начинания, в некоторых культурах считается цветом траура и печали. В китайской культуре белый часто используется на похоронах, что делает его неподходящим для празднования Нового года. В 2025 году белый цвет может нести энергию потерь и разочарований, поэтому лучше избегать в новогоднюю ночь.

Желтый цвет, обычно ассоциирующийся с радостью и солнцем, в 2025 году может оказать негативное влияние на некоторые знаки китайского гороскопа. К примеру, для знака Крыса желтый цвет может ослабить концентрацию и вызвать чувство растерянности. Это может привести к неудачам в профессиональной сфере и личной жизни. Поэтому, если вы относитесь к этому знаку, лучше избегать желтого цвета в новогоднюю ночь.

Красный цвет, обычно символизирующий страсть и энергию, в 2025 году может оказать негативное влияние на некоторые знаки китайского гороскопа. К примеру, для знака Быка красный цвет может вызвать конфликты и злость. Это может привести к недоразумениям и ссорам как в личной, так и в профессиональной жизни. Поэтому, если вы относитесь к этому знаку, лучше избегать красного цвета в новогоднюю ночь.

Для 2025 года лучше избегать черного, белого, желтого и красного цветов, чтобы избежать негативной энергии и неудач.

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