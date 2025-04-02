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Эти растения притягивают клещей, как магнит: их лучше избегать

Эти растения привлекают клещей и создают для них идеальную среду обитания.

сегодня, 15:50
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Автор:
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Slava Kot

С началом весны погода становится теплее, растения начинают расти и зеленеть, а клещи активно ждать своих жертв, как животных, так и людей. Эти паукообразные прекрасно чувствуют себя среди некоторых растений, создающих для них идеальную среду. Узнайте, какие растения привлекают клещей больше и как уменьшить опасность.

Эти растения притягивают клещей, как магнит: их лучше избегать

Растения, привлекающие клещей. Фото из открытых источников

Основная опасность кроется в растениях, обеспечивающих тень, влажность и густой покров. Это идеальные условия для выживания клещей, которые любят прятаться в уютных прохладных местах.

Растения, привлекающие клещей

Высокая трава – наиболее типичное убежище для клещей. Они могут оставаться там в поисках жертвы, ожидая контакта с человеком или животным.

Плющ, барвинок и другие почвопокровные растения – они создают влажную и затененную среду, в которой клещи могут долго сохранять активность перед укусом.

Папоротник – его густые заросли хорошо удерживают влагу, привлекающую клещей.

Кусты ежевики, бузины и орешника – они часто растут в садах, где обеспечивают идеальное укрытие для паразитов. Также клещей привлекают кустовые розы.

Деревья – если деревья имеют большую крону и образуют тень, они могут стать местом, где будет находиться клещ. В тени деревьев клещи защищены от солнца, поэтому эти места становятся для них идеальным местом.

Чтобы уменьшить риск появления клещей, важно создать условия, которые им не подходят. В случае высокой травы, ее кошение поможет избавиться от клещей. Также следует прореживать кусты, чтобы они не задерживали влагу и создавали тень. Кроме того, в собственном саду можно использовать природные репелленты, отпугивающие клещей, в частности сажать лаванду, розмарин или хризантемы.

Для личной защиты можно использовать репелленты, одевать длинную одежду и избегать влажных и затененных мест, где могут быть клещи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили группу крови, которую клещи выбирают меньше всего.

Также "Комментарии" писали о том, что делать, если заметили клещ на собаке.



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