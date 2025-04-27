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Эти растения на 100% помогут уберечь огород или сад от клещей.

Такое простое решение не требует использования химических средств

сегодня, 00:30
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Автор:
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Клименко Елена

Клещи — это опасные паразиты, представляющие угрозу как людям, так и животным. Они могут стать источником серьезных инфекций, в частности, болезни Лайма и анаплазмоза. Многие считают, что бороться с ними бесполезно, однако существует естественный способ, реально работающий.

Эти растения на 100% помогут уберечь огород или сад от клещей.

Фото: censor.net

Чтобы обезопасить свой участок, следует высадить растения, ароматы которых клещи терпеть не могут.

Среди самых эффективных — гвоздика, герань и бархатцы. Эти цветы не только добавляют красок вашему саду, но и отпугивают клещей, комаров и мошек благодаря своим эфирным маслам.

·          Гвоздика – не просто украшение клумбы, а настоящий природный "щит" против клещей. Ее резкий аромат становится для паразитов невыносимым, создавая вокруг растения зону, где они не могут существовать.

·          Герань, известная своей декоративностью, тоже обладает мощными защитными свойствами. Она легко приживается даже в непростых условиях и одновременно действует как натуральный репеллент, отпугивая насекомых-вредителей.

·          Бархатцы – классика украинских огородов – излучают аромат, который для человека приятный, а для клещей – неприемлемый. Они создают естественный барьер, который поможет сохранить вашу территорию свободной от нежелательных гостей.

Высаживая эти растения на грядках, клумбах, у входа в дом или на детской площадке, вы значительно снижаете риск появления клещей на своем участке. Это простое решение не нуждается в химии, а результат приятный не только для здоровья, но и для эстетики вашего сада.

Портал "Комментарии" писал, что с началом весны погода становится теплее, растения начинают расти и зеленеть, а клещи активно ждать своих жертв, как животных, так и людей. Эти паукообразные прекрасно чувствуют себя среди некоторых растений, создающих для них идеальную среду. 



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