Эти имена могут сломать судьбу вашего сына: эзотерики предупреждают о темной энергетике

Говорят, имя – это не просто набор звуков, а настоящий код судьбы. И хотя наука скептически относится к эзотерическим трактовкам, все больше людей убеждаются: имя может быть либо подарком сверху, либо проклятием.

Может ли имя разрушить судьбу? Эзотерики уверяют — да, и приводят конкретные примеры.

Психологи и эзотерики бьют тревогу: есть мужские имена, которые несут в себе разрушительную энергетику , и притягивают к жизни своего носителя трудности, проблемы в отношениях, карьере и даже ранний финал.

Если вы планируете дать сыну одно из упомянутых ниже имен — лучше подумайте дважды. Не из-за моды или языка, а из-за того, какие качества эти имена могут "запрограммировать" в характере ребенка.

Егор

На первый взгляд энергичный, любознательный, с живым интересом к миру. Но после подросткового возраста его вроде бы подменяют: жизненный огонь угасает, а на смену приходит поиск риска и опасностей. Эмоциональная зависимость от адреналина может привести к катастрофам.

Олег

Молчаливый, дисциплинированный, даже образцовый в школе. Но за внешней стабильностью скрытая уязвимость. Именно она вместе с низкой стрессоустойчивостью может сделать Олега социально оторванным, одиноким и эмоционально загнанным. Имя часто связывается с депрессиями и жизненными падениями.

Николай

Жизнь для него – игра в любовь. С детства привлекает внимание, а во взрослом возрасте становится пленным собственной жажды к женскому одобрению. Но чрезмерное легкомыслие может вернуться бумерангом — тяжелыми изменами, разрушенными отношениями и упущенными шансами.

Аркадий

Завышенные ожидания, ощущение превосходства, трудности в общении. Аркадии часто остаются одинокими, потому что отталкивают людей своим "внутренним холодом". Недовольство жизнью толкает ее в пропасть зависимостей. А главное , им трудно поверить, что их могут по-настоящему любить.

