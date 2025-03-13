Эти цветы лучше всего подходят для высадки на кладбище: полезные советы

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Клименко Елена
Весна – время не только для работ на огороде, но и для ухода за могилами близких. Украшение могил растениями является давней традицией во многих странах, и в Украине она имеет большое значение.
Фото: из открытых источников
Для оформления могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.
Что посадить у могилы:
В зависимости от типа почвы:
Для глинистого грунта идеально подходят растения, которые любят влагу и хорошо дренируются. К ним относятся ландыши, ирисы, астильбы.
Для песчаного грунта нужны растения, устойчивые к сухости и недостатку влаги, например, гортензия, лаванда, розмарин.
Для супесчаного грунта, сочетающего характеристики глинистого и песчаного, лучше всего подходят георгины, анютины глазки, пионы. Если почва плодородная, можно высаживать розы, лилии, гладиолусы.
Что выбрать в зависимости от освещения:
Для солнечных мест подходят растения, хорошо выдерживающие прямые солнечные лучи и жару, например, маргаритки, герань, подсолнечники.
В тени следует сажать хорошо растущие растения при недостаточном освещении — фиалки, хосты, астильбы.
Обычно у памятников высаживают ковровые растения. Они плотно покрывают землю, препятствуют росту сорняков и снижают эрозию. Такие растения нуждаются в минимальном уходе и придают эстетическому виду могилы. К ковровым растениям, часто высаживающимся на кладбищах, относятся барвинок, седум, вербейник монетчатый и земляника.
Для озеленения могил используют как многолетние, так и однолетние растения. Однако чаще всего предпочитают многолетники, не нуждающиеся в ежегодной пересадке.
К наиболее популярным многолетним растениям для могил относятся:
тюльпаны,
нарциссы,
незабудки,
ехинацея,
рудбекия,
ландыши,
тысячелистник,
суккуленты (каменная роза),
лаванда,
гортензия.
Однолетние растения требуют регулярной пересадки и большего ухода, но они радуют обильным и продолжительным цветением. Их тоже можно менять каждый год. Среди самых распространенных однолетних цветов на могилах — космия, анютины глазки, календула, садовая гвоздика, васильки.
Портал "Комментарии" уже писал, что комнатные растения часто используются для украшения интерьера и улучшения качества воздуха в помещении. Однако некоторые из них могут оказать негативное влияние на энергетику хозяев.
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