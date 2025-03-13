Эти цветы лучше всего подходят для высадки на кладбище: полезные советы

Весна – время не только для работ на огороде, но и для ухода за могилами близких. Украшение могил растениями является давней традицией во многих странах, и в Украине она имеет большое значение.

Фото: из открытых источников

Для оформления могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.

Что посадить у могилы:

В зависимости от типа почвы:

Для глинистого грунта идеально подходят растения, которые любят влагу и хорошо дренируются. К ним относятся ландыши, ирисы, астильбы.

Для песчаного грунта нужны растения, устойчивые к сухости и недостатку влаги, например, гортензия, лаванда, розмарин.

Для супесчаного грунта, сочетающего характеристики глинистого и песчаного, лучше всего подходят георгины, анютины глазки, пионы. Если почва плодородная, можно высаживать розы, лилии, гладиолусы.

Что выбрать в зависимости от освещения:

Для солнечных мест подходят растения, хорошо выдерживающие прямые солнечные лучи и жару, например, маргаритки, герань, подсолнечники.

В тени следует сажать хорошо растущие растения при недостаточном освещении — фиалки, хосты, астильбы.

Обычно у памятников высаживают ковровые растения. Они плотно покрывают землю, препятствуют росту сорняков и снижают эрозию. Такие растения нуждаются в минимальном уходе и придают эстетическому виду могилы. К ковровым растениям, часто высаживающимся на кладбищах, относятся барвинок, седум, вербейник монетчатый и земляника.

Для озеленения могил используют как многолетние, так и однолетние растения. Однако чаще всего предпочитают многолетники, не нуждающиеся в ежегодной пересадке.

К наиболее популярным многолетним растениям для могил относятся:

тюльпаны,

нарциссы,

незабудки,

ехинацея,

рудбекия,

ландыши,

тысячелистник,

суккуленты (каменная роза),

лаванда,

гортензия.

Однолетние растения требуют регулярной пересадки и большего ухода, но они радуют обильным и продолжительным цветением. Их тоже можно менять каждый год. Среди самых распространенных однолетних цветов на могилах — космия, анютины глазки, календула, садовая гвоздика, васильки.

Портал "Комментарии" уже писал, что комнатные растения часто используются для украшения интерьера и улучшения качества воздуха в помещении. Однако некоторые из них могут оказать негативное влияние на энергетику хозяев.