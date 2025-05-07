Этот цвет одежды привлекает клещей больше всего: ученые провели исследование

Весной и летом возвращается тепло, а вместе с ним и клещи. Чтобы уменьшить контакты с этими паукообразными, рекомендуют использовать репелленты и длинную одежду, однако существует еще один вариант, как уменьшить контакт с клещами – цвет одежды.

Цвет одежды влияет на выбор клещей. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в Scandinavian Journal of Infectious Diseases, клещи чаще выбирают светлую одежду. В рамках эксперимента была привлечена группа добровольцев с разным цветом одежды, которая прогуливалась по участкам, где чаще всего встречаются клещи. В ходе эксперимента на одежде добровольцев в общей сложности обнаружили 886 клещей. И согласно подсчетам, клещи на 20,8% больше выбирали светлую одежду, чем темную.

Исследователи предположили, что причина, почему клещи выбирают светлый цвет, заключается в том, что он напоминает брюшную часть естественных хозяев клещей, таких как олени или косули. Однако ученые указывают, что эта версия требует дополнительного научного подтверждения.

Кроме цвета одежды, также рекомендуется носить длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, что ограничивает доступ паукообразных к коже. Клещи обычно лазают на высоте до 1,5 м, поэтому следует обуть высокую обувь и натянуть носки на штанины, чтобы получить дополнительную защиту. Также следует использовать репелленты во время прогулки по лесу, парку или другим местам потенциального пребывания клещей. После прогулки внимательно осматривайте одежду и тело, особенно в области шеи, подмышек, пояса и колен.

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