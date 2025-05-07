logo

BTC/USD

96754.20

ETH/USD

1824.09

LTC/USD

90.31

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Этот цвет одежды привлекает клещей больше всего: ученые провели исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот цвет одежды привлекает клещей больше всего: ученые провели исследование

Ученые выяснили, какой цвет одежды больше всего нравится клещам.

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Весной и летом возвращается тепло, а вместе с ним и клещи. Чтобы уменьшить контакты с этими паукообразными, рекомендуют использовать репелленты и длинную одежду, однако существует еще один вариант, как уменьшить контакт с клещами – цвет одежды.

Этот цвет одежды привлекает клещей больше всего: ученые провели исследование

Цвет одежды влияет на выбор клещей. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в Scandinavian Journal of Infectious Diseases, клещи чаще выбирают светлую одежду. В рамках эксперимента была привлечена группа добровольцев с разным цветом одежды, которая прогуливалась по участкам, где чаще всего встречаются клещи. В ходе эксперимента на одежде добровольцев в общей сложности обнаружили 886 клещей. И согласно подсчетам, клещи на 20,8% больше выбирали светлую одежду, чем темную.

Исследователи предположили, что причина, почему клещи выбирают светлый цвет, заключается в том, что он напоминает брюшную часть естественных хозяев клещей, таких как олени или косули. Однако ученые указывают, что эта версия требует дополнительного научного подтверждения.

Кроме цвета одежды, также рекомендуется носить длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, что ограничивает доступ паукообразных к коже. Клещи обычно лазают на высоте до 1,5 м, поэтому следует обуть высокую обувь и натянуть носки на штанины, чтобы получить дополнительную защиту. Также следует использовать репелленты во время прогулки по лесу, парку или другим местам потенциального пребывания клещей. После прогулки внимательно осматривайте одежду и тело, особенно в области шеи, подмышек, пояса и колен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех лучших средствах от клещей.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, какую группу крови чаще всего выбирают клещи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.researchgate.net/publication/7693399_Detecting_ticks_on_light_versus_dark_clothing
Теги:

Новости

Все новости