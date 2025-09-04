Эта одежда притягивает нищету: народные поверья

Наши предки бережно относились к одежде. И не только потому, что вещи были дорогими, а верили, что одежда влияет на благосостояние в доме. Негатива могут добавить старые вещи, особенно если они изношены и сильно повреждены.

Одежда. Иллюстративное фото

По поверьям, изношенные и порванные вещи будто бы "держат" прошлое и не дают прийти в дом благополучию и новым благоприятным событиям, пишет издание "Радио Трек".

Отмечается, что особенно запрещалось мыть пол старыми футболками, кофтами или брюками. По приметам, как пишет издание, это "затирает" счастье и смывает из дома деньги.

Также не стоит долго держать в шкафах вещи с дырками или сильными повреждениями. Они олицетворяют нищету, а по поверьям — даже могут "притягивать" болезни.

Кроме того, как пишет издание, счастье из дома может сбежать из-за очень дешевой одежды и обуви, которые человек сам может купить в тех же секонд-хендах.

И сегодня астрологи и практики саморазвития советуют, например, перед Днем рождения провести генеральную уборку. Особое внимание следует уделить вещам, которые больше не доставляют радости или не имеют практического значения. От таких вещей стоит избавиться – например старая, поношенная, поврежденная одежда. Отмечают, что выбрасывая ненужное, человек символически освобождает место для нового.

