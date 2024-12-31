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Если вы нашли на новогодней елке удивительную "шишку", немедленно вынесите ее из дома

Перед тем как занести елку в дом, осмотрите ее ветки. Узнайте, чем могут быть опасны удивительные "шишки" на вашем дереве.

сегодня, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

Праздничная елка – символ Нового года и источник радости в доме. Но если вы выбрали живую елку, будьте осторожны. Кроме запаха хвои и новогоднего настроения она может принести неожиданных "гостей".

Если вы нашли на новогодней елке удивительную "шишку", немедленно вынесите ее из дома

Гнездо насекомых на новогодней елке

Перед тем как занести елку в дом, внимательно осмотрите ее ветки. Если вы заметите густой нарост размером с грецкий орех, похожий на сосновую шишку, не игнорируйте его. Это не шишка, а скорее гнездо насекомых, возможно богомолов. В этом гнезде может быть до 200 яиц, способных быстро вылупиться в теплом помещении.

Несмотря на то, что богомолы не представляют значительной угрозы людям и их укусы случаются редко, они могут создать немало неудобств. Насекомые могут расползаться по вашему дому и даже добраться до праздничных блюд.

Если вы нашли на новогодней елке удивительную ”шишку”, немедленно вынесите ее из дома - фото 2

Гнездо насекомых на новогодней елке

Если вы обнаружили на елке подобный нарост, не торопитесь избавляться от всего дерева. Достаточно обрезать ветку с шишкой и вынести ее на улицу, чтобы насекомые остались на природе. Такой простой шаг поможет сохранить ваш дом от незваных гостей и одновременно оставить дерево в праздничной роли.

Если вы нашли на новогодней елке удивительную ”шишку”, немедленно вынесите ее из дома - фото 3

Гнездо богомолов на новогодней елке

Чтобы избежать подобных ситуаций, внимательно осматривайте живые елки перед покупкой, а перед установкой дерева встряхните его и проверьте каждую ветку. По возможности выбирайте проверенных продавцов или искусственную елку.

Пусть ваша новогодняя елка дарит только радость и создает настоящую праздничную атмосферу!

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему мир смеется над новогодней елкой в Лондоне.

Также "Комментарии" писали о том, какую новогоднюю елку выбрать: искусственная или живая.



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