Докучает вредная привычка: как быстро "перепрограммировать" мозг

Вредные привычки — это не только курение или переедание. Это любые повторяющиеся действия, вредящие нашему здоровью, продуктивности или эмоциональному состоянию. Хорошая новость: даже самые стойкие привычки можно изменить. Вот научно обоснованные методы, которые помогут вам быстрее добиться результата.

Вредная привычка. Иллюстративное фото

1. Определите триггер

Каждая привычка начинается с триггера – события или эмоции, запускающие поведение. Это может быть стресс, скука или определенное время суток. Определив триггер, вы сможете лучше контролировать ситуацию. ​

2. Замените плохую привычку на полезную

Вместо того чтобы просто пытаться прекратить вредное действие, замените его на полезное. К примеру, вместо перекуса сладостями – съешьте фрукт или выпейте стакан воды. Это поможет мозгу создать новые нейронные связи. ​

3. Сделайте привычку менее привлекательной

Уменьшите привлекательность вредной привычки, ассоциируя ее с отрицательными последствиями. Например, если вы часто откладываете дела, напоминайте себе об упущенном времени и о стрессе, который это вызывает. ​

4. Усложните доступ к вредной привычке

Увеличьте усилия, необходимые для выполнения вредного действия. К примеру, если вы хотите меньше употреблять фастфуд, не держите его дома. Чем сложнее будет получить доступ к искушению, тем меньше шансов поддаться ему. ​

5. Создайте четкий план действий

Запишите, почему вы хотите изменить привычку, какие преимущества это принесет, и как вы планируете действовать в сложных ситуациях. Четкий план поможет вам оставаться на пути к цели. ​

Не стоит огорчаться, если путь будет длиннее, чем планировали — главное двигаться в правильном направлении.

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