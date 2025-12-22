Деньги в Новом году: что надо сказать ровно в полночь, чтобы финансы пошли вверх уже с января

Ночь с 31 декабря по 1 января считается одной из сильнейших энергетических точек года. Именно в этот момент, по эзотерическим представлениям, формируется вектор событий на следующие 12 месяцев. Особое внимание советуют уделять финансовым желаниям — они, по словам практиков, чаще всего либо полностью сбываются, либо блокируются неправильной формулировкой.

Новогодняя ночь решает финансовую судьбу: простые слова, запускающие денежный поток на весь год

Специалисты по эзотерике отмечают: главная ошибка — просить деньги как разовую сумму. Конкретные цифры ограничивают возможности и фиксируют человека на дефиците. В то же время рекомендуют формировать запрос шире — на стабильность, рост доходов, финансовую свободу и возможность не считать расходы.

Важным считается и момент формулировки желания . Его советуют загадывать не раньше последних секунд старого года и не позже первых секунд нового. В этот промежуток, по поверьям, старые финансовые сценарии "обнуляются", а новые легко закладываются.

Еще одно ключевое условие – внутреннее состояние. Не стоит просить с позиции недостатка или страха. Желание нужно представлять так, будто оно уже реализовано: стабильный счет, спокойствие за будущее, возможность помогать близким и заниматься любимым делом без финансового давления.

Эзотерики также советуют избегать формулировок типа "я хочу" или "мне хватило бы". Такие фразы фиксируют человека в процессе ожидания, а не получения. Вместо этого рекомендуется внутренне "благодарить" за финансовую стабильность, которую у вас уже есть в новом году.

Считается, что желание, загаданное без ущерба другим и без попыток повлиять на чужую судьбу, имеет гораздо больше шансов реализоваться. Именно поэтому финансовые мечты советуют формировать без привязки к конкретным людям, должностям или обстоятельствам только к собственной жизни и развитию.

Читайте в "Комментариях" астрологический прогноз на завтра, 23 декабря.