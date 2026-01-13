Деньги под властью Луны: в какие дни кошелек худеет, а в какие начинает наполняться

Многие замечали странную закономерность: иногда деньги буквально "растекаются" из кошелька, а иногда – наоборот, расходы сокращаются сами собой, и даже появляется возможность отложить. Эзотерики убеждают: в этом может быть виноват не хаос, а фазы Луны , которые влияют на финансовое поведение не хуже эмоций или стресса.

Фазы Луны и ваш кошелек: когда лучше тратить, а когда категорически не стоит

Лунный цикл длится около 29,5 дней и обычно делится на четыре фазы. Каждая из них, по наблюдениям астрологов и поклонников месячных практик, по-своему "работает" с деньгами — либо помогает их приумножить, либо провоцирует необдуманные расходы.

Молодой человек считается периодом финансовой осторожности. В эти дни советуют не брать кредиты, не занимать деньги и не делать большие покупки. Кошелек в фазе новолуния символически "пуст", поэтому любые финансовые решения могут оказаться неудачными. Вместо этого это удачный момент для планирования бюджета, анализа расходов и постановки денежных целей в месяц.

После новолуния наступает растущая Луна — фаза, которую считают лучшей для накопления. Конкретно в этот период рекомендуют открывать сбережения, откладывать часть доходов и находить дополнительные источники прибыли. По эзотерической логике вместе с Луной "растут" и финансы, если не распылять их по мелочам.

Полнолуние — самое опасное время для кошелька. В этот период эмоции обостряются, а желание растрачивать растет. Импульсивные покупки, спонтанные заказы онлайн и "порадовать себя" — классические финансовые ловушки полной Луны. Эзотерики советуют в эти дни не заходить на маркетплейсы без необходимости и держать банковские карты подальше от соблазнов.

После полнолуния начинается нисходящая Луна — фаза финансовой очистки. Считается, что именно в этот период хорошо возвращать долги, закрывать кредиты, отказываться от лишних расходов и избавляться от финансовых "дыр". Также это благоприятное время для продажи ненужных вещей и наведения порядка в финансовых документах.

Скептики называют такие подходы психологическим эффектом, однако даже признают: ориентация на фазы Луны дисциплинирует затраты. Человек начинает более внимательно относиться к деньгам, планировать покупки и избегать хаотических решений. А это само по себе положительно влияет на состояние кошелька — независимо от веры в астрологию.

