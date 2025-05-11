День матери в Украине: трогательные поздравления для мамочек

День матери в Украине и еще в 24 странах мира отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В 2025 году этот праздник выпадает на 11 мая.

День матери в Украине

День матери имеет трогательную историю. Идея чествования матерей зарождалась во многих организациях, однако современный формат праздника начала в 1907 году американка Анна Джарвис. Она стремилась почтить память своей матери, которая во время Гражданской войны в США помогала солдатам – лечила и кормила их.

Мать Анны часто мечтала о празднике в честь всех матерей мира и после ее смерти дочь активно добивалась реализации этой идеи. Джарвис посылала многочисленные письма правительственным учреждениям, и ее инициативу поддержали. В 1914 году второе воскресенье мая официально стало Днем матери в США. Впоследствии праздник распространился на другие страны.

В Украине впервые День матери отметили в 1929 году во Львове и Тернополе. По этому случаю проводились концерты, фестивали и конференции, посвященные матерям. Однако в 1939 году советские власти запретили празднование. Только после обретения независимости Украины этот праздник снова вернулся к календарю.

Самые теплые поздравления для мамочек

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с этим праздником — Днем матери! Ты единственная и самая дорогая во всем мире, и нельзя подобрать слова благодарности, любви и безграничного уважения к тебе, моя родная. Будь всегда молода и счастлива, пусть каждый день будет тебе в радость, а солнышко светит для тебя и согревает душу. Люблю тебя, моя мамочка!

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Моя родная, милая и нежная мамочка, я поздравляю тебя с Днем матери и желаю всего наилучшего. Я благодарю тебя за понимание, за беспокойство, за все твои сонные ночи из-за меня. Я люблю тебя всем сердцем и искренне хочу, чтобы у тебя все складывалось так, как ты хочешь.

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В этот самый важный день, я хочу поздравить тебя, мамочка! Ты самая лучшая мать в мире, потому что всегда даришь свою любовь, заботу, нежность и доброту. Не могу передать, как я люблю тебя и ценю. Будь всегда счастлива и здорова, дорогая моя мамочка!

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Мамочка, сегодня – твой праздник, а радуется весь мир, потому что в нем ты – невероятная мама. Спасибо, что научила любить, мечтать, не сдаваться. Желаю, чтобы каждый твой день был таким же светлым и добрым, как ты.

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Мамочка, ты – моя супергероиня. Без плаща, но с невероятной силой. Без волшебной палочки, но с даром делать чудеса каждый день. Я обнимаю тебя сердцем и спасибо за все. Будь счастлива, здорова и окружена любовью!

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о традициях празднования "Дня матери".



