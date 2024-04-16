Циклоны надвигаются на Украину: как изменится погода

В Украине ожидается изменение погодных условий, обусловленное влиянием двух атмосферных циклонов из Скандинавии и Балкан. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха подтвердила, что в период с 16 по 18 апреля по всей стране пройдут осадки, включая кратковременные дожди и грозы, особенно активные в Карпатах и на Прикарпатье. По прогнозам, в указанные дни в этих регионах возможны сильные ливни.

Два циклона идут в Украину

С понижением температуры столкнутся большинство областей: ночные показатели в северных, западных и центральных районах Украины составят +4...+11 градусов, дневные – +15...+22. В последующие дни ожидается дальнейшее снижение до +7...+14 градусов. На юге и юго-востоке страны до 18 апреля температура воздуха днем сохранится на уровне до +29 градусов, но после этой даты также произойдет понижение до +24 градусов.

К 18 апрелю во всех регионах Украины средняя дневная температура опустится до +6...+11 градусов. На высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег с температурой около 0 градусов.

Эксперт Наталья Диденко добавила, что в течение недели возможны заморозки, если небо останется безоблачным. В целом ожидается холодная погода с периодическими осадками. Юго-восточные районы Украины будут менее подвержены дождям, однако и там не исключено похолодание.

"Заморозки во второй половине недели возможны, если не прикроет небо облаками", — добавила она.

“Комментарии” также писали, что лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации.