Чтобы сирень стояла долго: простой раствор для сохранения свежести цветов

В апреле-мае начинает цвести сирень, которая часто оказывается в наших домах. Ее цветы в домашних условиях уже через несколько дней теряют свежесть и быстро увядают. Тем не менее, есть простой способ продлить жизнь букету сирени до двух недель.

Сирень. Фото из открытых источников

Чтобы сирень дольше стояла в комнате, нужно приготовить специальный раствор для воды в вазе. Рецепт очень прост и состоит из нескольких ингредиентов. В 500 мл кипяченой или фильтрованной холодной воды нужно добавить 1 чайную ложку белого сахара и несколько капель уксуса.

Сахар выступает источником энергии для цветов сирени, которые после срезки уже не могут самостоятельно получать углеводы от растения. А уксус снижает кислотность воды, подавляя рост бактерий, которые обычно закупоривают сосуды стеблей и ускоряют увядание.

Следует также правильно выбирать ветки сирени для вазы. Срезать ветки лучше утром или вечером, когда воздух влажный, а не в разгар жары. Выбирайте сирень на которой цветы распустились примерно 60-70% цветков.

Перед тем как поставить стебли в воду, нужно срезать ветку под углом вдоль 2 см. Это увеличит площадь поглощения воды.

Также важен уход за сиренью в доме. Чтобы достичь максимального эффекта, следует соблюдать несколько важных правил:

— Меняйте воду раз в несколько дней, каждый раз добавляя сахар и уксус.

— Мойте вазу горячей водой и мягким моющим средством перед каждой заменой воды, чтобы уничтожить вредные бактерии на ее стенках.

— Размещайте вазу с сиренью в прохладном месте, подальше от радиаторов, каминов и прямых солнечных лучей – идеальная температура для сирени составляет 18 градусов.

— Избегайте близости фруктов, особенно яблок и бананов, выделяющих этилен – газ, ускоряющий старение растений.

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