Что запрещено делать в новогоднюю ночь, чтобы не спугнуть удачу

Новогодняя ночь всегда полон магии и ожиданий. Люди по всему миру придерживаются разных традиций и ритуалов, чтобы обеспечить себе удачу в новом году. Однако существуют и определенные запреты, нарушение которых может, по поверьям, отпугнуть удачу, сообщает портал "Комментарии".

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Одним из самых распространенных предрассудков является запрет на слезы в новогоднюю ночь . Считается, что слезы в это время могут принести несчастье и печаль на весь год. Поэтому даже если вы испытываете сильные эмоции, старайтесь сдерживать слезы до следующего дня.

Уборка в новогоднюю ночь также считается плохой приметой. По поверьям, это может "выместить" удачу из вашего дома. Поэтому лучше завершить все домашние дела до наступления праздника, чтобы не рисковать потерять счастье и благополучие.

Выносить мусор в новогоднюю ночь – еще один запрет, который имеет целью сохранить удачу в доме. Считается, что таким образом можно "выбросить" из дома удачу и благополучие. Поэтому лучше избавиться от мусора заранее или оставить это на следующий день.

Ссуда денег в новогоднюю ночь может привести к финансовым трудностям в новом году. Считается, что это может символизировать потеря денег и финансовую нестабильность. Поэтому лучше избегать каких-либо финансовых операций в это время.

Оставлять долги на новый год – плохая примета. Считается, что если вы вступите в новый год по долгам, то они будут преследовать вас в течение всего года. Поэтому важно рассчитаться со всеми долгами до наступления праздника.

Ссоры и конфликты в новогоднюю ночь могут принести несчастье и негативную энергию на весь год. Поэтому важно сохранять мир и гармонию в это время, чтобы обеспечить себе и своим близким счастливый и спокойный год.

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