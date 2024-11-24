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Что произойдет, если подарить парное количество цветов: предрассудки

Парное количество цветов в Украине считается дурным тоном и предвестником смерти, а вот в восточных странах, наоборот

24 ноября 2024, 23:50
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Ткачик Олеся

Во многих культурах существует традиция избегать парных цветов в букетах, особенно во время праздничных событий. Такой обычай берет свое начало с древних славянских верований, где парные числа ассоциировались с завершенностью жизненного цикла, что в свою очередь символизировало беды, покой или даже смерть.

Что произойдет, если подарить парное количество цветов: предрассудки

Букет цветов

Парное количество цветов, как два, четыре, шесть или восемь, обычно используется в погребальных обрядах или для памяти умерших. В народных представлениях это связано с символикой завершенности, соответствующей концу жизненного пути. Поэтому такие букеты считаются неуместными для радостных событий.

А вот нечетные числа, такие как три, пять, семь или девять, ассоциируются с продолжительностью, бесконечностью и жизнью. Они считаются оптимальным выбором для дарования, поскольку символизируют положительные пожелания и гармонию.

Хотя во многих культурах суеверия о парном количестве цветов до сих пор актуальны, в современном мире они часто теряют свое значение. Например, в западных странах, например в Европе или США, на количество цветов в букете почти не обращают внимания. Там считается абсолютно нормальным подарить, скажем, 8 или 12 роз.

В восточных странах, напротив, четные числа цветов ассоциируются со счастьем, в то время как нечетные – с неудачей. Перед тем, как дарить букеты в таких странах, важно убедиться, что они соответствуют местным обычаям.

Кстати, существуют определенные рекомендации, букеты из скольких цветов ком и когда стоит дарить. Считается, что букет из 5 цветов идеально подойдет девушке в начале общения. 7 цветов в букете – будет символизировать уважение. 9 цветков дарят особому человеку, чтобы подчеркнуть его уникальность. Говорят, что 11 цветков идеально подойдут для празднования годовщины знакомства или события. А вот 15 роз дарят, когда хотят попросить прощения.

Впрочем, несмотря на разные традиции, важно помнить, что основное значение имеет ваш жест и эмоции, которые вы вкладываете в подарок. Даря цветы, главное – это искренность и желание порадовать человека.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о реально действующих предрассудках.




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