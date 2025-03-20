Что делать, если мужчина отказывается платить алименты и как значительно увеличить их размер

Если плательщик алиментов отказывается добровольно уплачивать средства на содержание ребенка, то их можно взыскать через суд. Это наиболее распространенный механизм защиты прав детей на алименты в Украине, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Выплата алиментов

По словам специалистов, в Украине действуют два вида судебного производства по взысканию алиментов: приказное и исковое. Отмечается, что взыскание алиментов через приказ позволяет получить исполнительный документ без необходимости личного присутствия на судебном заседании. Судебный приказ можно забрать через пять дней после получения информации о местожительстве должника.

Документ дает право на взыскание алиментов в таких размерах: на одного ребенка — 1/4 дохода плательщика алиментов, на двоих детей — 1/3 дохода, на троих и более детей — 1/2 дохода, но не более 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Если алименты устанавливаются в фиксированной сумме, то их размер составит 50% прожиточного минимума.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что судебный приказ вступает в силу в день выдачи и является исполнительным документом, подлежащим принудительному исполнению. Обжаловать его в апелляционном порядке невозможно.

Впрочем, если есть потребность в большей сумме выплат, следует подать исковое заявление в суд. Такой порядок применяется также в случаях, когда возникают споры по поводу отцовства (материнства) или необходимо привлечь заинтересованные стороны.

В рамках искового производства суд может назначить алименты без установления максимального предела. Выплаты могут взиматься в виде доли дохода или в фиксированной денежной сумме ежемесячно.

В Минюсте подчеркивают, что размер алиментов зависит от прожиточного минимума, который в 2025 году составит: для детей до 6 лет – 2 563 грн., а для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн.

Соответственно, минимальные и максимальные суммы выплат в 2025 году таковы: для детей до 6 лет: от 1281,5 грн. до 25 630 грн. А для детей от 6 до 18 лет выплаты составляют от 1598 грн до 31960 грн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эту гарантированную помощь от государства получают не все.



