Что будет, если отжать чайный пакетик: эта ошибка будет стоить дорого.

Многие привыкли выжимать чайный пакетик в чашку, считая, что это усиливает вкус напитка. Однако специалисты по пищевой безопасности предостерегают: это, казалось бы, невинное действие может не только ухудшить вкус, но и нанести вред здоровью.

Что происходит при отжиме пакетика?

При заваривании в воду постепенно переходят полезные компоненты – витамины, антиоксиданты и эфирные масла. Однако чайные листья содержат и дубильные вещества, которые в избытке делают напиток горьким и могут раздражать слизистую желудка.

Если нажать пакетик, в чашку попадают не только дубильные вещества, но и остатки клея, пыли и мелкие дольки бумаги. Поэтому чай становится горьким и потенциально вредным для организма.

Влияние такой привычки на здоровье

Слишком много дубильных веществ в чае может:

· усложнить усвоение кальция и железа;

· вызвать изжогу и раздражение желудка;

· повышать кислотность желудочного сока;

· способствовать обезвоживанию при чрезмерном употреблении.

Микрочастицы бумаги, попадая в организм, не выводятся полностью, накапливаются и могут отрицательно влиять на печень и пищеварительную систему.

Как правильно заваривать чай для пользы и вкуса

Чтобы чай был ароматным, вкусным и безопасным:

· залейте пакетик кипятком и настаивайте 3-5 минут;

· бережно извлеките пакетик без отжима;

· добавьте лимон, мед или мяту для усиления натурального вкуса.

