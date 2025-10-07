logo

Что будет, если отжать чайный пакетик: эта ошибка будет стоить дорого.

Как правильно приготовить чай, чтобы он был максимально вкусен и полезен: рекомендации экспертов.

7 октября 2025, 15:00
Многие привыкли выжимать чайный пакетик в чашку, считая, что это усиливает вкус напитка. Однако специалисты по пищевой безопасности предостерегают: это, казалось бы, невинное действие может не только ухудшить вкус, но и нанести вред здоровью.

Что будет, если отжать чайный пакетик: эта ошибка будет стоить дорого.

Фото: из открытых источников

Что происходит при отжиме пакетика?

При заваривании в воду постепенно переходят полезные компоненты – витамины, антиоксиданты и эфирные масла. Однако чайные листья содержат и дубильные вещества, которые в избытке делают напиток горьким и могут раздражать слизистую желудка.

Если нажать пакетик, в чашку попадают не только дубильные вещества, но и остатки клея, пыли и мелкие дольки бумаги. Поэтому чай становится горьким и потенциально вредным для организма.

Влияние такой привычки на здоровье

Слишком много дубильных веществ в чае может:

·          усложнить усвоение кальция и железа;

·          вызвать изжогу и раздражение желудка;

·          повышать кислотность желудочного сока;

·          способствовать обезвоживанию при чрезмерном употреблении.

Микрочастицы бумаги, попадая в организм, не выводятся полностью, накапливаются и могут отрицательно влиять на печень и пищеварительную систему.

Как правильно заваривать чай для пользы и вкуса

Чтобы чай был ароматным, вкусным и безопасным:

·          залейте пакетик кипятком и настаивайте 3-5 минут;

·          бережно извлеките пакетик без отжима;

·          добавьте лимон, мед или мяту для усиления натурального вкуса.

"Комментарии" уже писали , что британский терапевт Амир Хан в разговоре с изданием Daily Mirror рассказал о пользе нута — турецкого гороха, который может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки. По словам врача, этот продукт отличается среди других богатых углеводами продуктов тем, что не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Благодаря этому нут безопасен и рекомендован для людей с диабетом, а также для тех, кто контролирует уровень глюкозы.



