Чего никогда нельзя делать перед выходом из дома

Перед выходом из дома мы обычно проверяем сумку, ключи, смотримся в зеркало… Но знали ли вы, что некоторые действия перед выходом из дома могут не только испортить день, но и иметь более глубокий смысл в народных верованиях или быть опасными с точки зрения психологии и безопасности? Вот список вещей, которые лучше избегать перед тем, как переступить порог дома.

Иллюстративное фото

1. Не возвращайтесь назад без серьезной причины

В народе говорят: вернулся — что-нибудь забудешь или день не удастся. Согласно приметам, возвращение — к неудачам или даже к беде. Если уж пришлось вернуться, обязательно посмотрите в зеркало, улыбнитесь себе – это "обнуляет" негатив.

2. Не ссорьтесь с близкими

Ссора перед выходом из дома – плохой знак. Это может задать отрицательный эмоциональный фон на весь день. Психологи утверждают, что ссора повышает уровень стресса и снижает концентрацию – а это может быть опасно, например, за рулем.

3. Не оставляйте без внимания окна, газ и электроприборы

Безопасность – превыше всего. Проверка, выключена ли плита, утюг или закрытое окно, — обязательная привычка. Пренебрежение ею может стоить слишком дорого.

4. Не выходите из дома с плохими мыслями

Наше настроение влияет на то, как проходит день. Если вы вышли в раздражении, страхе или зле – день может "уйти не так". В народе говорят: как встретишь день – так его и проживешь. Психологи советуют: даже несколько глубоких вдохов и короткая настройка на что-то приятное изменяет ход событий.

5. Не смотрите в разбитое зеркало

Согласно эзотерике, зеркало – это энергетический портал. Разбитое – опасное. Смотреть в него – навлечь неудачу, болезни или ссоры. Если вы случайно разбили зеркало перед выходом – лучше остаться дома хотя бы на час.

6. Не забывайте поблагодарить дома

В некоторых традициях верят, что перед выходом хорошо сказать: "Дом, храни меня". Это формирует чувство безопасности, даже если вы в это не верите. Дом – это место силы, и благодарность ему – символ внутреннего баланса.

7. Не выносите мусор после заката

По поверьям, выносить мусор вечером – "выносить счастье" из дома. Если уж приходится, сделайте это до сумерек. А утром — наоборот, избавиться от мусора раньше — до обновления.

8. Не оставляйте входную дверь открытой

Даже если вы вышли "на минуту", приучайте себя закрывать дверь. Открытая дверь — не только риск кражи, но и энергетически "открытое пространство", через которое могут зайти нежелательные события.

Напоследок: ритуалы, которые принесут удачу

Улыбнитесь себе в зеркало перед выходом – это "запечатывает" хорошее настроение.

Пожелайте себе: "У меня будет хороший день" — простая работа.

Если имеете важное дело — скажите: "Я справлюсь" — и идите уверенно.

Даже если вы скептически относитесь к приметам, привычки и ритуалы перед выходом из дома могут сделать ваш день более спокойным, безопасным и гармоничным. Поэтому формируйте полезные традиции и пусть каждый ваш выход из дома будет началом чего-то хорошего.

Напомним, портал "Комментарии" писал , можно носить одежду умершего человека.