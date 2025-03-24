Часть украинцев может получить существенную прибавку к пенсии: условия

По закону жители горных районов Украины имеют право на получение дополнительных льгот, в частности, повышенной пенсии. Однако не все граждане воспользуются этим правом.

Пенсии в Украине

Дело в том, что закон О статусе горных населенных пунктов в Украине гарантирует пенсионное повышение для лиц, постоянно проживающих в этих регионах. То есть, согласно положениям закона, пенсия, а также другие виды государственной материальной помощи для лиц, работающих, проживающих или обучающихся в населенных пунктах, увеличивается на 20%.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное этой частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины", – отметила адвокат Анна Даниэль.

Прибавка к пенсии, в том числе 20%, предусмотрена для жителей горных районов как часть действовавших до 2025 года льгот. Она компенсирует повышенные затраты на жизнь в сложных природных условиях.

По словам Даниэль, повышение пенсий и других социальных выплат в горных районах является частью комплексных мер поддержки населения, живущего в условиях ограниченной инфраструктуры и экономических возможностей.

Для получения льготы жителям необходимо подтвердить свой статус, имея соответствующее удостоверение, удостоверяющее проживание, работу или обучение в горном населенном пункте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что размер максимальной пенсии не будут пересматривать до 2028 года из-за заморозки прожиточного минимума, указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.



