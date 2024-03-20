Благовещение Пресвятой Богородицы: когда отмечают праздник

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Черновалова Кристина
В контексте современности, где мир неустанно шагает по пути прогресса и новаций, существуют моменты, позволяющие нам вспомнить о вечных ценностях и духовности. Среди таких особых моментов – Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник, отмечаемый христианами по всему миру как напоминание о известии, полученном Девой Марией от архангела Гавриила о будущем непорочном зачатии и рождении Иисуса Христа, Спасителя человечества.
Этот праздник издавна считается одним из важнейших в христианском календаре, занимая почетное место после Пасхи и Рождества. Благовещение символизирует начало основных событий христианской веры, отмечая важность пришествия на землю Сына Божия для искупления грехов человеческих.
Когда праздник Благовещения 2024 году
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