Бирюза, оникс или коралл: какой камень реально защищает ваш знак Зодиака

Каждое созвездие имеет свою уникальную энергетику, и астрологи утверждают: правильно подобранный камень-оберег способен не только защитить, но и усилить ваши сильные стороны . От выбора камня зависит фортуна, деньги, карьера и даже любовные дела.

Выбор камня-оберега по знаку Зодиака – что выбрать, чтобы привлечь удачу, любовь и здоровье

Овен – алмаз, рубин, хрусталь, аметист, яшма, сапфир.

Этот знак энергичен и решителен. Алмаз и рубин подчеркивают силу воли и мужество , а хрусталь и аметист помогают контролировать импульсивность. Яшма стабилизирует эмоции, а сапфир приносит удачу в бизнесе.

Телец – бирюза, изумруд, лунный камень, малахит, хризопраз, агат.

Тельцы любят стабильность, а бирюза и изумруд обеспечивают энергетическую защищенность и финансовую гармонию . Лунный камень помогает в любовных отношениях, малахит – поддерживает здоровье, хризопраз дарит внутреннюю гармонию, а агат помогает избежать конфликтов.

Близнецы – аквамарин, тигровый глаз, аметист, изумруд, жемчуг, агат.

Близнецы коммуникабельны, а аквамарин и жемчуг усиливают интуицию и общение , тигровый глаз – придает решимости, аметист и изумруд защищают от негативных воздействий, а агат стабилизирует эмоции.

Рак – рубин, гипс, изумруд, оникс, опал, шпинель, карнеол.

Раки чувствительны и эмоциональны. Оникс и гипс защищают от стресса , рубин и изумруд укрепляют любовь и семейные отношения, опал приносит творческое настроение, шпинель придает энергии, а карнеол стимулирует активность и успех.

Лев – топаз, рубин, оникс, сардоникс, яшма, янтарь, нефрит.

Львы врожденные лидеры. Топаз и рубин подчеркивают харизму и силу , оникс защищает от интриг, сардоникс и яшма помогают принимать взвешенные решения, янтарь заряжает оптимизмом, нефрит поддерживает здоровье.

Дева – агат, нефрит, яшма, сердолик, лазурит, горный хрусталь.

Девы прагматические и аналитические. Агат и яшма стабилизируют психику , нефрит приносит гармонию, сердолик стимулирует активность, лазурит помогает в обучении и карьере, хрусталь очищает энергетику.

Весы – опал, аквамарин, кошачий глаз, кварц дымчатый, лазурит, турмалин.

Весы ценят баланс. Опал и аквамарин усиливают интуицию и творческие способности , кошачий глаз защищает от негатива, кварц дымчатый стабилизирует эмоции, лазурит помогает в общении, турмалин придает уверенности.

Скорпион – коралл, красный гранат, топаз, бирюза, аквамарин, сардер.

Скорпионы эмоциональны и страстны. Коралл и красный гранат стимулируют энергию и любовь , топаз приносит удачу, бирюза – защищает от зависти, аквамарин – улучшает общение, сардер добавляет силы воли.

Стрелец – бирюза, аметист, гранат, рубин, хризолит, сапфир.

Стрельцы ищут приключения. Бирюза и аметист защищают в поездках , гранат и рубин дарят энергию, хризолит привлекает успех, сапфир стимулирует мышление и интуицию.

Козорог – кошачий глаз, агат, малахит, розовый кварц, бирюза, гиацинт.

Козороги целенаправленные. Кошачий глаз и агат защищают от неудач , малахит и бирюза приносят стабильность, розовый кварц стимулирует любовь и гармонию, гиацинт помогает в карьере.

Водолей – аметист, арабский оникс, гранат, сапфир, нефрит, горный хрусталь.

Водолеи нестандартны и изобретательны. Аметист и сапфир стимулируют интуицию и креативность , оникс – защищает от стресса, гранат заряжает энергией, нефрит приносит стабильность, хрусталь очищает мысли.

Рыбы – жемчуг, яшма, турмалин, аквамарин, сапфир, лунный камень.

Рыбы мечтательны и чувствительны. Жемчуг и аквамарин поддерживают эмоциональный баланс , яшма и турмалин – защищают от негатива, сапфир стимулирует разум и интуицию, лунный камень приносит любовь и внутреннюю гармонию.

Астрологи подчеркивают: правильно подобранный камень-оберег не только украшение, но и реальный помощник в жизни , помогающий привлечь удачу, здоровье и позитивную энергию.

