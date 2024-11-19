Что сегодня категорически нельзя делать: подробности

19 ноября 2024 – Авдеев день, особая дата, которую наши предки считали днем для размышлений, духовного очищения и соблюдения определенных правил. В этот день действовали запреты, которые и сегодня многие пытаются соблюдать во избежание неурядиц. Что же стоит знать об Авдеевом дне и каких ошибок не допускать.

19 ноября: как избежать проблем в Авдеев день

Авдеев день – это время покоя и размышления. Наши предки верили, что ссоры или даже лёгкие споры в этот день способны отравить жизнь на луне вперед. Отказаться от конфликтов, не повышать голос и сохранять равновесие – вот главная задача 19 ноября.

Не менее важно было отказаться от тяжелого физического труда. Этот день считали не временем действий, а временем мнений. Любые чрезмерные усилия могли, по поверью, истощить не только тело, но и душу, забрав силы, которые понадобятся зимой. Даже привычные бытовые дела лучше было свести к минимуму – это возможность немного "остановиться", побыть с собой или провести время в кругу семьи.

Отдельно под запретом – финансовые дела. Нельзя было брать или давать взаймы: это считалось крайне опасным делом, которое могло открыть дверь к бедности. А еще любые новые начинания этого дня считались обреченными на неудачу. Хотите начать бизнес, сделать большую покупку или даже начать ремонт? Отложите это завтра. Сегодня – не ваш день для стартов.

Интересно, что в этот день большое значение придавали словам. Каждое сказанное в этот день слово считалось особенным: добрые слова привлекали удачу, а осуждение или злословие могли обернуться неприятностями. Наши предки верили, что 19 ноября даже случайное оскорбление могло вернуться бумерангом, поэтому старались говорить только положительное.

А еще это был день предсказаний. Люди внимательно наблюдали за погодой: мороз и ясное небо обещали суровую, но урожайную зиму. А вот пасмурная погода или снег намекали на раннюю весну. Сны, увиденные в ночь на 19 ноября, считали вещими. Говорили, что они могут подсказать выход из сложных ситуаций или даже предупредить будущее.