Апрель принесет мощные магнитные бури: эксперты назвали самые опасные дни

В апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияющих на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца, информирует meteoagent.

Магнитная буря. Фото: 24 Канал

С 1 по 4 апреля ожидается умеренная магнитная буря мощностью 3 балла, что повлечет за собой легкое нарушение магнитного поля. Это не оказывает значительного влияния на здоровье большинства людей, хотя метеозависимые лица могут ощутить незначительные изменения в самочувствии.

5 апреля магнитная буря усилится до 5 очков, что будет значительным влиянием на земное магнитное поле. Этот период может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к изменениям атмосферного давления, а также вызвать сбои в работе технических систем, в частности навигационных и коммуникационных.

С 6 по 7 апреля буря немного ослабнет, снизившись до 4 баллов, а с 8 по 10 апреля снова усилится до 5 баллов. Высокая солнечная активность может вызвать перебои в работе спутниковых систем, а метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость и повышенную усталость.

С 11 по 14 апреля буря ослабнет до 4 баллов, но будет оставаться заметной. 15 апреля ее интенсивность снизится до 3 баллов, и этот средний уровень активности Солнца не повлияет на большинство людей, хотя метеозависимые могут ощущать легкий дискомфорт.

С 16 по 20 апреля магнитная буря будет постепенно спадать, достигнув уровня 2 балла. Этот период будет спокойным, с незначительными колебаниями, которые не повлияют на повседневную жизнь.

С 21 апреля буря снова активизируется, поднявшись до 4 баллов, а 22 апреля достигнет своего пика, до 5 баллов. Этот период будет отличаться сильной магнитной бурей, которая повлияет на метеозависимых людей.

С 23 апреля уровень активности снизится до 3 баллов, но 24 апреля буря снова усилится до 5 баллов. Мощная магнитная активность может привести к ухудшению самочувствия у некоторых людей.

В конце месяца, с 25 по 27 апреля, ожидается умеренная магнитная буря мощностью 4 и 2 балла соответственно. 26 и 27 апреля буря снизится до 2 баллов и в эти дни атмосферные условия стабилизируются, позволяя большинству людей почувствовать комфортное состояние.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной активности на период с 24 по 26 марта 2025 года.