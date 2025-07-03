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Альтернатива кондиционерам: назван простой способ быстро охладить квартиру

Даже без кондиционера можно с легкостью выдержать жару – стоит лишь воспользоваться несколькими проверенными советами.

3 июля 2025, 15:50
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Клименко Елена

Если на улице пылает невыносимое солнце, а дома нет кондиционера, не стоит паниковать. Существует простой и очень эффективный способ быстро снизить температуру в комнате, не вкладывая большие деньги в дорогостоящую технику. Расскажем, как через несколько минут освежить воздух в вашей квартире без кондиционера.

Альтернатива кондиционерам: назван простой способ быстро охладить квартиру

Фото: из открытых источников

Главный секрет – правильное применение подручных средств. К примеру, обычный вентилятор в сочетании с холодной водой может стать вашим лучшим помощником в борьбе с жарой. Принцип работы достаточно прост: вентилятор разгоняет прохладный воздух, созданный испарением воды.

Чтобы сделать это:

·          Возьмите глубокую миску или таз.

·          Наполните ее холодной водой, добавьте лед для лучшего эффекта.

·          Разместите емкость перед вентилятором.

Через несколько минут в комнате станет гораздо прохладнее, а воздух освежится.

Кроме этого, следует учесть несколько простых советов для дополнительного понижения температуры:  

·          Закрывайте окна днем с помощью штор или жалюзи, чтобы не пропускать солнечный свет.

·          Проветривайте помещение только утром или вечером, когда на улице прохладнее.

·          Выключайте электроприборы, которые выделяют тепло, например телевизоры или компьютеры.

·          Намочите простыню холодной водой и повесьте у окна – это поможет охладить входящий поток воздуха.

Как уже писали "Комментарии", во многих регионах лето пришло раньше времени, порадовав украинцев теплой погодой и напомнив, как жарко иногда может быть в автомобиле. С наступлением высоких температур многие автовладельцы столкнулись с проблемой перегретого салона автомобиля. И хотя первая реакция большинства – решить проблему, включив кондиционер на максимум, существует более простой и экономичный способ быстро снизить температуру в авто.



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