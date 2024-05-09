Второй полуфинал "Евровидения 2024": кто будет выступать и где смотреть

Сегодня, 9 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2024". Участники из 16 стран выйдут на сцену, борясь за шанс попасть в финал вместе с Францией, Испанией и Италией.

Где смотреть Евровидение 2024

Портал "Комментарии" рассказывает, где смотреть прямую трансляцию, какие страны сегодня будут выступать и как проголосовать за фаворитов. Напомним, что Украина уже выступила в первом полуфинале и успешно прошла в финал.

Итак, второй полуфинал "Евровидение-2024" начнется 9 мая в 22:00.





Кто будет выступать во втором полуфинале "Евровидение 2024"

Список стран, которые споют на сцене "Евровидения 2024" во втором полуфинале 9 мая:

Мальта

Албания

Греция

Швейцария

Чехия

Австрия

Дания

Армения

Латвия

Сан-Марино

Грузия

Бельгия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды





Где смотреть "Евровидение 2024" вживую

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир будет комментировать Тимур Мирошниченко. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале и всех диджитал-платформах "Общественного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;

Сайт Общественное Культура ;

Сайт Общественное Евровидение ;

YouTube-канал Евровидения Украина

Также, посмотреть версию с переводом можно будет в приложении "Действие".





Как голосовать на Евровидении 2024

Голосование на полуфинале начнется после исполнения последней песни и продлится около 15-25 минут. Зрители смогут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows.

Кроме того, страны, не участвующие в конкурсе, также будут иметь возможность голосовать через специальный веб-сайт. Голосование для этих зрителей завершится в начале прямого эфира.

В странах-участниках зрители могут голосовать с помощью телефона или SMS. Соответствующие номера будут объявлены во время трансляции.

В полуфиналах зрители смогут голосовать только за участников своего собственного полуфинала. То есть, например, Украина не сможет голосовать за участников второго полуфинала.