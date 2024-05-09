Второй полуфинал "Евровидения 2024": кто будет выступать и где смотреть

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Сегодня, 9 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2024". Участники из 16 стран выйдут на сцену, борясь за шанс попасть в финал вместе с Францией, Испанией и Италией.
Где смотреть Евровидение 2024
Портал "Комментарии" рассказывает, где смотреть прямую трансляцию, какие страны сегодня будут выступать и как проголосовать за фаворитов. Напомним, что Украина уже выступила в первом полуфинале и успешно прошла в финал.
Итак, второй полуфинал "Евровидение-2024" начнется 9 мая в 22:00.
Список стран, которые споют на сцене "Евровидения 2024" во втором полуфинале 9 мая:
Мальта
Албания
Греция
Швейцария
Чехия
Австрия
Дания
Армения
Латвия
Сан-Марино
Грузия
Бельгия
Эстония
Израиль
Норвегия
Нидерланды
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир будет комментировать Тимур Мирошниченко. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале и всех диджитал-платформах "Общественного":
Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;
Сайт Общественное Культура ;
Сайт Общественное Евровидение ;
YouTube-канал Евровидения Украина
Также, посмотреть версию с переводом можно будет в приложении "Действие".
Голосование на полуфинале начнется после исполнения последней песни и продлится около 15-25 минут. Зрители смогут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows.
Кроме того, страны, не участвующие в конкурсе, также будут иметь возможность голосовать через специальный веб-сайт. Голосование для этих зрителей завершится в начале прямого эфира.
В странах-участниках зрители могут голосовать с помощью телефона или SMS. Соответствующие номера будут объявлены во время трансляции.
В полуфиналах зрители смогут голосовать только за участников своего собственного полуфинала. То есть, например, Украина не сможет голосовать за участников второго полуфинала.
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