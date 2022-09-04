Украинка спела на шоу "Польша имеет талант" и всколыхнула сеть своим выступлением с песней Stefania (ВИДЕО)

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Slava Kot
17-летняя украинка Мария Гнатив своим пением и игрой на бандуре всколыхнула сердца и души зрителей польского талант шоу. Девушка исполнила песню Stefania, с которой группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022 года.
Украинка Мария Гнатив спела на талант шоу в Польше. Фото из открытых источников
На польском телевидении выходит шоу "Польша талант" еще с 2008 года. Это одна из самых популярных телевизионных программ в стране. На этот раз в первом выпуске 14 сезона на сцену поднялась украинка Мария Гнатив, очаровавшая своим пением аудиторию. После окончания выступления зрители не скрывали оваций и эмоционально реагировали на выступление украинки.
Видео выступления Мария Гнатив с песней "Stefania" можно просмотреть ниже:
Другой член жюри эмоционально прокомментировал выступление Марии.
За свое выступление девушка получила три "да" и прошла в следующий этап шоу.
Мария Гнатив родом из Тернопольщины. Но вместе с семьей переехала в Польшу во время полномасштабного вторжения России в Украину. Девушка играет на бандуре, мандолине, гитаре и фортепиано. С 6 лет посещала музыкальную школу, которую окончила на высший балл.
Ранее, портал "Комментарии" писал о Леонардо ди Каприо, который был замечен на одной лодке с украинской моделью. Новой спутницей актера стала 22-летняя Мария Берегова, проживающая в Соединенном Королевстве.
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