Украинка спела на шоу "Польша имеет талант" и всколыхнула сеть своим выступлением с песней Stefania (ВИДЕО)

17-летняя украинка Мария Гнатив своим пением и игрой на бандуре всколыхнула сердца и души зрителей польского талант шоу. Девушка исполнила песню Stefania, с которой группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022 года.

Украинка Мария Гнатив спела на талант шоу в Польше. Фото из открытых источников

На польском телевидении выходит шоу "Польша талант" еще с 2008 года. Это одна из самых популярных телевизионных программ в стране. На этот раз в первом выпуске 14 сезона на сцену поднялась украинка Мария Гнатив, очаровавшая своим пением аудиторию. После окончания выступления зрители не скрывали оваций и эмоционально реагировали на выступление украинки.

Видео выступления Мария Гнатив с песней "Stefania" можно просмотреть ниже:

Судьи также положительно отреагировал на выступление юной украинки.

У вас не просто талант, у вас огромный талант, – отметил один из членов жюри.

Другой член жюри эмоционально прокомментировал выступление Марии.

Твое пение просто разбило мне сердце, твой голос настолько силен, что способен на многое. Если мы можем сделать так, чтобы твой призыв услышала вся Польша и весь мир, мы будем помогать вам, — говорит судья шоу.

За свое выступление девушка получила три "да" и прошла в следующий этап шоу.

Мария Гнатив родом из Тернопольщины. Но вместе с семьей переехала в Польшу во время полномасштабного вторжения России в Украину. Девушка играет на бандуре, мандолине, гитаре и фортепиано. С 6 лет посещала музыкальную школу, которую окончила на высший балл.

Ранее, портал "Комментарии" писал о Леонардо ди Каприо, который был замечен на одной лодке с украинской моделью. Новой спутницей актера стала 22-летняя Мария Берегова, проживающая в Соединенном Королевстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!