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Участница Евровидения скрывалась под телами убитых людей: это спасло ее жизнь

Юваль Рафаэль будет представлять Израиль на песенном конкурсе Евровидения 2025. Молодая артистка пережила травматический опыт и чудом избежала теракта.

сегодня, 17:35
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Slava Kot

Юваль Рафаэль отправится на Евровидение представлять Израиль. В одном из своих последних интервью 24-летняя певица вспомнила о нападении ХАМАСа, от которого она чудом спаслась. 7 октября 2023 года девушка присутствовала на музыкальном фестивале NOVA в Реиме, где члены ХАМАС напали на участников фестиваля и убили 364 человека и еще 40 взяли в заложники.

Участница Евровидения скрывалась под телами убитых людей: это спасло ее жизнь

Юваль Рафаэль. Фото из открытых источников

Девушка с еще 50 людьми спряталась в приюте, в который боевики ХАМАС бросили гранаты. Юваль получила осколочные ранения и 8 часов лежала среди мертвых тел притворяясь мертвой, чтобы спасти свою жизнь.

Певица, свободно разговаривающая на английском, французском и иврите, участвовала в поддержке Израиля на международной арене в течение последнего года, в частности, выступала во время сессии Совета ООН по правам человека.

"Я не могу описать, как я взволнована победой! Спасибо за ваше доверие и за то, что вы оказали мне большую честь представлять свою страну на большой сцене Евровидения в Швейцарии", – сказала она, после того как стала конкурсанткой на Евровидение от Израиля.

Во время финала музыкального конкурса Юваль Рафаэль спела версию песни Dancing Queen группы ABBA. Она посвятила ее "всем ангелам", погибшим на фестивале. Артистка сказала, что "музыка является одним из мощнейших ингредиентов моего процесса исцеления".

Официальную песню Юваль Рафаэль, с которой она будет соревноваться на Евровидении, обнародуют в ближайшие недели. Сам песенный конкурс Евровидение состоится с 13 по 17 мая в Базеле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еврофаны избрали фаворита украинского Нацотбора Евровидение.

Также "Комментарии" писали о скандале на Евровидении 2024 года с певицей из Израиля.



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