У букмекеров новый фаворит Евровидения: на каком месте Украина

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Slava Kot
За 60 дней до начала песенного конкурса Евровидение 2025 почти все участники презентовали свои песни, а букмекеры определили нового фаворита. Сейчас букмекеры больше шансов на победу отдают шведской группе KAJ с их песней "Bara bada bastu".
Группа KAJ. Фото: Anders Wiklund/EPA
В последние дни Австрия была лидером с самыми высокими шансами букмекеров на победу на Евровидении 2025. Однако после того как определился конкурсант от Швеции, именно эта страна возглавила рейтинги букмекеров, как фаворит песенного конкурса.
KAJ с песней "Bara bada bastu" сразу стал лидером букмекеров, получив 20% шансов на победу. Однако вскоре они еще больше выросли, и теперь победу Швеции на Евровидении оценивают в 25%.
Украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" в рейтинге букмекеров оказалась на 9 месте. Они оценивают шансы на победу Украины на Евровидении 2025 в 2%.
Песенный конкурс Евровидение пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участница Евровидение от Израиля скрывалась под телами убитых людей. Молодая артистка пережила травматический опыт и чудом выжила, когда ХАМАС совершил атаку на Израиль.
Также "Комментарии" писали, что украинский артист Потап нацелился на участие в Евровидении. Он назвал страну, за которую он хочет выступать на песенном конкурсе.
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