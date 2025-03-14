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У букмекеров новый фаворит Евровидения: на каком месте Украина

Швеция – лидер по шансам выиграть Евровидение 2025 года.

сегодня, 11:01
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Slava Kot








За 60 дней до начала песенного конкурса Евровидение 2025 почти все участники презентовали свои песни, а букмекеры определили нового фаворита. Сейчас букмекеры больше шансов на победу отдают шведской группе KAJ с их песней "Bara bada bastu".

У букмекеров новый фаворит Евровидения: на каком месте Украина

Группа KAJ. Фото: Anders Wiklund/EPA

В последние дни Австрия была лидером с самыми высокими шансами букмекеров на победу на Евровидении 2025. Однако после того как определился конкурсант от Швеции, именно эта страна возглавила рейтинги букмекеров, как фаворит песенного конкурса.

KAJ с песней "Bara bada bastu" сразу стал лидером букмекеров, получив 20% шансов на победу. Однако вскоре они еще больше выросли, и теперь победу Швеции на Евровидении оценивают в 25%.

Шансы на победу на Евровидении 2025 по рейтингу букмекеров:
  • 1. KAJ "Bara bada bastu" (Швеция) – 25%
  • 2. JJ "Wasted Love" (Австрия) – 15%
  • 3. Юваль Рафаэль "New Day Will Rise" (Израиль) – 10%
  • 4. Louane (Франция) – 10%
  • 5. Claude "C'est La Vie" (Нидерланды) – 6%

Украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" в рейтинге букмекеров оказалась на 9 месте. Они оценивают шансы на победу Украины на Евровидении 2025 в 2%.

Песенный конкурс Евровидение пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участница Евровидение от Израиля скрывалась под телами убитых людей. Молодая артистка пережила травматический опыт и чудом выжила, когда ХАМАС совершил атаку на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что украинский артист Потап нацелился на участие в Евровидении. Он назвал страну, за которую он хочет выступать на песенном конкурсе. 



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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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