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Slava Kot
Украинская музыка имеет богатое и разнообразное наследие, отражающее культурные и исторические аспекты Украины. К уже классическим культовым музыкальным произведениям "Червона рута", "Черемшина", "Гуцулка Ксеня" каждый год добавляются новые песни, которые приумножают украинскую культуру. Вот ТОП-20 золотых хитов Независимой Украины.
Лучшие украинские песни за годы независимой Украины. Фото из открытых источников
Каждый год независимости дарит Украине музыку, которая вкладывает в наши сердца веру в наши возможности. Под звуки этих украинских песен мы выросли, влюблялись, чувствовали радость и тоску, наслаждались отдыхом и работали, сражались и достигали победы. Вот 20 лучших украинских песен за годы Независимости.
Сестричка Віка — "То моє море"
Брати Гадюкіни — "Файне місто Тернопіль"
Плач Єремії — "Вона"
Назарій Яремчук — "Родина"
Олександр Пономарьов — "З ранку до ночі"
Воплі Відоплясова — "Весна"
Тартак та Катя Chilly — "Понад хмарами"
Софія Ротару — "Одна калина"
Скрябін та Ірина Білик — "Мовчати"
Руслана — "Дикі танці"
Океан Ельзи — "Без бою"
Mad Heads XL — "Надія є"
СКАЙ — "Тебе це може вбити"
Бумбокс — "Квіти у волоссі"
Вірка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai
Олег Винник — "Вовчиця"
Христина Соловій — "Хто, як не ти"
The Hardkiss — "Журавлі"
Kazka — "Плакала"
Go-A — "Шум"
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая печальная песня всех времен. Она вызывает меланхолию и грусть, а иногда слезы, однако миллионы поклонников обожают эту композицию.
Также "Комментарии" писали, законно ли в Украине петь песни российского певца Виктора Цоя. В Департаменте искусств ответили на этот вопрос.
Обсуждения
Новости
Людмила
26 октября 2023, 17:40
А чому пісні «Вишиванка» не має в переліку ?Це теж бомбезна українська пісня!
Олександра
26 октября 2023, 16:05
"Вовчиця" Олега Винника-це справжній хіт Незалежної України. А її автор і виконавець, Олег Анатолійович, є справжнім сином України.