Украинская музыка имеет богатое и разнообразное наследие, отражающее культурные и исторические аспекты Украины. К уже классическим культовым музыкальным произведениям "Червона рута", "Черемшина", "Гуцулка Ксеня" каждый год добавляются новые песни, которые приумножают украинскую культуру. Вот ТОП-20 золотых хитов Независимой Украины.

Лучшие украинские песни за годы независимой Украины. Фото из открытых источников

Каждый год независимости дарит Украине музыку, которая вкладывает в наши сердца веру в наши возможности. Под звуки этих украинских песен мы выросли, влюблялись, чувствовали радость и тоску, наслаждались отдыхом и работали, сражались и достигали победы. Вот 20 лучших украинских песен за годы Независимости.

Сестричка Віка — "То моє море"

Брати Гадюкіни — "Файне місто Тернопіль"

Плач Єремії — "Вона"

Назарій Яремчук — "Родина"

Олександр Пономарьов — "З ранку до ночі"

Воплі Відоплясова — "Весна"

Тартак та Катя Chilly — "Понад хмарами"

Софія Ротару — "Одна калина"

Скрябін та Ірина Білик — "Мовчати"

Руслана — "Дикі танці"

Океан Ельзи — "Без бою"

Mad Heads XL — "Надія є"

СКАЙ — "Тебе це може вбити"

Бумбокс — "Квіти у волоссі"

Вірка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai

Олег Винник — "Вовчиця"

Христина Соловій — "Хто, як не ти"

The Hardkiss — "Журавлі"

Kazka — "Плакала"

Go-A — "Шум"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая печальная песня всех времен. Она вызывает меланхолию и грусть, а иногда слезы, однако миллионы поклонников обожают эту композицию.

Также "Комментарии" писали, законно ли в Украине петь песни российского певца Виктора Цоя. В Департаменте искусств ответили на этот вопрос.