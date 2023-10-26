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ТОП-20 золотых хитов Независимой Украины

Лучшие украинские песни за годы Независимой Украины

26 октября 2023, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Украинская музыка имеет богатое и разнообразное наследие, отражающее культурные и исторические аспекты Украины. К уже классическим культовым музыкальным произведениям "Червона рута", "Черемшина", "Гуцулка Ксеня" каждый год добавляются новые песни, которые приумножают украинскую культуру. Вот ТОП-20 золотых хитов Независимой Украины.

ТОП-20 золотых хитов Независимой Украины

Лучшие украинские песни за годы независимой Украины. Фото из открытых источников

Каждый год независимости дарит Украине музыку, которая вкладывает в наши сердца веру в наши возможности. Под звуки этих украинских песен мы выросли, влюблялись, чувствовали радость и тоску, наслаждались отдыхом и работали, сражались и достигали победы. Вот 20 лучших украинских песен за годы Независимости.


Сестричка Віка — "То моє море"

Брати Гадюкіни — "Файне місто Тернопіль"

Плач Єремії — "Вона"

Назарій Яремчук — "Родина"

Олександр Пономарьов — "З ранку до ночі"

Воплі Відоплясова — "Весна" 

Тартак та Катя Chilly — "Понад хмарами"

Софія Ротару — "Одна калина"

Скрябін та Ірина Білик — "Мовчати"

Руслана — "Дикі танці" 

Океан Ельзи — "Без бою"

Mad Heads XL — "Надія є" 

СКАЙ — "Тебе це може вбити"

Бумбокс — "Квіти у волоссі"

Вірка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai 

Олег Винник — "Вовчиця"

Христина Соловій — "Хто, як не ти"

The Hardkiss — "Журавлі"

Kazka — "Плакала"

Go-A — "Шум"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая печальная песня всех времен. Она вызывает меланхолию и грусть, а иногда слезы, однако миллионы поклонников обожают эту композицию.

Также "Комментарии" писали, законно ли в Украине петь песни российского певца Виктора Цоя. В Департаменте искусств ответили на этот вопрос.



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Обсуждения

Людмила

26 октября 2023, 17:40

А чому пісні «Вишиванка» не має в переліку ?Це теж бомбезна українська пісня!

Олександра

26 октября 2023, 16:05

"Вовчиця" Олега Винника-це справжній хіт Незалежної України. А її автор і виконавець, Олег Анатолійович, є справжнім сином України.


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