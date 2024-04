Топ-10 песен TikTok: что слушает молодежь

В мире социальных медиа музыка играет ключевую роль, особенно в платформе TikTok, где тренды формируются вокруг популярных треков. В последнее время люди активно вовлекаются в культуру TikTok, выбирая песни, которые не только развлекают, но и вызывают ностальгию или предлагают что-то новое. Вот список из десяти песен, которые на данный момент завоевали популярность среди взрослой аудитории платформы.

Какие песни сейчас популярны в Тик Ток?

"As It Was" — Harry Styles

Этот ностальгический трек привлекает внимание благодаря своему меланхоличному звучанию и тексту, который говорит о переменчивости жизни и времени.

"About Damn Time" — Lizzo

Отличающаяся бодрым ритмом и положительным настроем, эта песня стала антемом для тех, кто готов встречать изменения лицом к лицу.

"Bam Bam" — Camila Cabello, Ed Sheeran

Смесь латиноамериканских ритмов и английской лирики делает этот трек особенно популярным среди мультикультурной аудитории.

"abcdefu" — GAYLE

Сильные эмоции и честные слова делают эту песню хитом среди тех, кто ценит искренность и прямоту в музыке.

"Heat Waves" — Glass Animals

Мелодичный и захватывающий, этот трек заставляет слушателей мечтать и открывает перед ними мир воспоминаний и тонких чувств.

"Stay" — The Kid LAROI, Justin Bieber

Пронзительная совместная работа двух популярных исполнителей привлекла широкую аудиторию благодаря своей энергетике и эмоциональной глубине.

"Ghost" — Justin Bieber

Эта композиция выделяется своим спокойным ритмом и лирикой, которая затрагивает тему потери и любви, оставаясь при этом утешительной.

"Levitating" — Dua Lipa

Динамичный и веселый, этот трек несет в себе дух диско и современности, привлекая тех, кто ищет легкости и танцевальной активности.

"Woman" — Doja Cat

Энергичный и уверенный, этот трек стал символом женской силы и независимости, находя отклик у многих слушательниц старше 30 лет.

"Montero (Call Me By Your Name)" — Lil Nas X

Эта песня выделяется своей смелостью и открытостью, представляя сложные темы через привлекательную визуальную и аудио компоненты.

Эти песни демонстрируют, как музыкальные предпочтения в TikTok могут варьироваться от легкомысленных и веселых до глубоких и эмоциональных, предлагая каждому что-то свое. Они не только оказали влияние на музыкальные чарты, но и сформировали культурные тренды среди взрослой аудитории, доказывая, что TikTok — это место, где каждый может найти свой голос и свою песню.