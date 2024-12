ТОП-10 песен, которые украинцы слушали в Apple Music в 2024 году: есть ли там наши

В Топ-10 песен, которые украинцы слушали в Apple Music в 2024 году только одна песня американского исполнителя, все остальные исполняют наши певцы.

Иллюстративное фото

Возглавляет рейтинг "Teresa & Maria" Jerry Heil и alyona alyona.

Седьмое место занимает хит Lose Control американского исполнителя Тедди Свимза.

В ТОП-100 до сих пор есть российские исполнители, но их стало гораздо меньше. Всего в рейтинге 17 русскоязычных песен – 14 российских артистов.

