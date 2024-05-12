Только одна страна в зрительском голосовании на Евровидении не дала Украине ни единого балла

68-песенный конкурс Евровидение 2024 года завершился 11 мая грандиозным гала-концертом на котором зрители и судьи голосовали за представителей разных стран. Портал "Комментарии" подготовил подборку стран из которых Украина получила больше всего голосов на Евровидении по итогам зрительского голосования.



Результаты голосования за Украину на Евровидении 2024. Фото из открытых источников

Результат выступления дуэта alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 года был оценен в 453 балла, что позволило Украине занять на песенном конкурсе третье место. Украина получила 146 баллов от судей и традиционно больше от зрителей – 307 баллов.

В голосовании на Евровидении 2024 года принимали участие более 100 стран мира, однако баллы зачислялись от 37 стран участников, а также позиции – остальной мир.

12 баллов Украина в зрительском голосовании получила из семи стран: Молдовы, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы, Грузии и Мальты. 10 баллов на Евровидении 2024 года Украина получила также от зрителей из семи стран: Латвии, Израиля, Португалии, Дании, Сан-Марино, Италии и Испании. С позиции остальной мир Украина также получила 10 баллов. Остальные, 22 страны мира, дали Украине от 3 до 8 баллов.





Результаты зрительского голосования по Украине на Евровидении 2024

Единственной страной, которая в зрительском голосовании на Евровидении 2024 года не дала Украине ни одного балла стала Сербия. Однако жюри из этой страны дали за выступление alyona alyona и Jerry Heil один балл.

Напомним, что победу на Евровидении 2024 года с 591 баллом одержала Швейцария, а второе место заняла Хорватия – 547 баллов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты голосования судей на Евровидении, где восемь стран не дали Украине ни одного балла на песенном конкурсе.

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