The Beatles выпустит последнюю песню: искусственный интеллект смог получить голос Леннона

Пол Маккартни сообщил, что совместно с продюсером Джеффом Линном они смогли получить голос Джона Леннона и, таким образом, выпустят последнюю песню группы The Beatles. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

The Beatles выпустит последнюю песню с помощью искусственного интеллекта

У программ и BBC Radio 4 Today Пол Маккартни заявил, что они с помощью искусственного интеллекта им удалось удалить голос Джона Леннона из его старого демо и теперь команд работает, чтобы завершить работу.

"Мы только что закончили это, и она выйдет в этом году", — сказал Маккартни.

Маккартни не указал название песни, однако вероятно ею станет композиция Леннона, которая называется Now And Then. Леннон записал ее и несколько других песен в 1980 году на кассету, когда включил магнитофон в своей Нью-Йоркской квартире и спел подыгрывая себе на пианино.

В 1995 и 1996 году продюсер Джефф Линн очистил две песни из этой кассеты – Free As A Bird и Real Love. Таким образом, они стали первым новым материалом The Beatles за 25 лет. Группа пыталась записать и Now And Then, однако оказалось, что у нее плохое качество, кроме того, песня была не готова к концу, ведь не имела всех куплетов.

Маккартни неоднократно заявлял о желании закончить песню, а в прошлом году получил демо запись от вдовы Леннона Йоко Оно. По словам артиста, новая последняя песня The Beatles должна выйти в конце этого года.

The Beatles – легенда рок-музыки. Большая четверка из Ливерпуля сменила лицо мировой музыкальной сцены. The Beatles были основаны в 1960 году. В легендарный состав в группу входили: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр. В 2023 году живы только двое из них: Пол Маккартни и Ринго Старр.

