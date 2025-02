Текст песни победителя Нацотбора: о чем будут петь украинцы на Евровидении

8 февраля Украина избрала своего представителя на Евровидение-2025. Группа Ziferblat, одержавшая победу на Национальном отборе, покорила сердца зрителей и жюри своей композицией Bird of Pray. Песня, с которой Украина выступит на престижном музыкальном конкурсе в Швейцарии, уже за короткое время получила более 300 тысяч просмотров на YouTube. Что же стоит за этой песней?

Группа Ziferblat. Фото: Суспільне





Текст песни Bird of Pray с англ. – "хищная птица"

Зайдешь-зайдешь и ко мне,

Моя Птичка,

Крыльями песня взмывает тяжелая.

Сердце сердце любимое,

Не беспокойся,

Судьба вверила мир последним из нас.





Я света ищу, горы сверну

And I call you…





Fly, Bird,

I'm begging you, begging you please,

Live, Share,

My heart with someone who

Cares of

Me and my little bird of pray.





Возвращайся домой,

Родная тропа,

Пение перелетных птиц родит весну.





I call you…





Fly, Bird,

I'm begging you, begging you just,

Care of

Me and my little bird.





Fly, like a bird,

Where do you go?

I'm begging you please just,

Live, Share,

My heart with someone who…





Flies, Bird,

I'm begging you, begging you please,

Live, Share,

My heart with someone who

Cares of

Me and my little bird of pray.





