Текст песни победителя Нацотбора: о чем будут петь украинцы на Евровидении

Напомним, портал "Комментарии" писал, что цифровая платформа "Дія" не выдержала нагрузки. Уже через несколько минут после открытия голосования за победителя Нацотбора пользователи начали жаловаться на технические проблемы – приложение зависало, а иногда совсем не загружалось.

Кроме того, Юваль Рафаэль поедет на Евровидение представлять Израиль. В одном из своих последних интервью 24-летняя певица вспомнила о нападении ХАМАСа, от которого она чудом спаслась. 7 октября 2023 года девушка присутствовала на музыкальном фестивале NOVA в Реиме, где члены ХАМАС напали на участников фестиваля и убили 364 человека и еще 40 взяли в заложники.