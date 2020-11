Shazam назвав 20 самых популярных песен в истории

Shazam — это уникальное приложение, которое позволяет с невероятной точностью определить, какая композиция пока играет.

Фото: MLSDev

Технология проводит анализа звуковой отрезок песни и объединяет звук с музыкой в масштабной своей базе данных. За годы пользования приложением, Shazam назвал двадцатку популярных песен.

1. На первом по популярности месте расположился хит Tones And I — Dance Monkey 2019-го. Песню австралийской исполнительницы всего искали в программе.

2. Второе место занял хит Lilly Wood & The Prick 2014 Prayer In C.

3. Замыкает тройку Let Her Go от Passenger 2013 года.

4. Avicii — Wake Me Up (2013).

5. Major Lazer & DJ Snake — Lean On (feat. MØ) (2015).

6. Ed Sheeran — Thinking Out Loud (2014).

7. Sia — Cheap Thrills (2016).

8. Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) (2011).

9. Kungs vs Cookin' on 3 Burners — This Girl (2016).

10. Hozier — Take Me To Church (2013).

11. Ed Sheeran — Shape of You (2017).

12. John Legend — All of Me (2014).

13. Ed Sheeran – Perfect (2017).

14. Macklemore & Ryan Lewis — Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) (2012).

15. Clean Bandit — Rather Be ft. Jess Glynne (2014).

16. Macklemore & Ryan Lewis — Thrift Shop (feat. Wanz) (2012).

17. Alan Walker – Faded (2016).

18. SAINt JHN — Roses (Imanbek Remix) (2018).

19. OMI — Cheerleader (Felix Jaehn Remix) (2014).

20. Lewis Capaldi — Someone You Loved (2019).

Интересный факт: когда приложение запустили в 2002 году, обработка запроса занимала 15 секунд. Сейчас чтобы узнать, какой трек играет с аудиоплеера или из других источников, занимает 2-3 секунды.

Впервые Shazam получил прибыль в 2016 году, а в следующем году его выкупила компания Apple.

