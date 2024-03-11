Самая успокаивающая песня в мире: она уменьшает тревогу человека



















Музыка влияет на физиологию человека, в частности сердечный ритм, кровяное давление и выработку гормонов. Исследования показывают, что приятная музыка может увеличивать выработку эндорфинов – "гормон счастья", тогда как неприятная песня может вызвать стресс. Однако теперь стало известно, какая песня больше всего уменьшает тревогу и лучше всего успокаивает.



Названа самая успокаивающая песня в мире. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Mindlab International, наиболее успокаивающая песня мира оказалась композиция британской группы Marconi Union под названием "Weightless" (невесомость). Чтобы найти наиболее умиротворяющую песню Mindlab International провели эксперимент над пациентами под наблюдением неврологов. Пациенты должны были решить сложные задачи, слушая разную музыку, а врачи фиксировали их физиологические показатели.

Песня "Weightless" показала лучший результат и снизила уровень стресса и тревоги у пациентов на 65%. Кроме того, эта песня на 11% лучше побудила человека расслабиться, чем любая другая музыка.

Группа Marconi Union была основана в 2003 году и написала более 10 альбомов. В 2011 году команда музыкантов в сотрудничестве с экспертами по звуковой терапии выпустила 8-минутную песню "Weightless". В песне можно услышать звучание гитары, фортепиано и звуков природы, что помогает человеку погрузиться в состояние покоя. Из-за своей медитативности песню категорически не советуют включать во время вождения.

Среди других песен, которые также дали успокаивающий эффект, исследователи указали на еще несколько музыкальных произведений:

— Enya — Watermark

— Coldplay — Strawberry Swing

— Adele — Someone Like You

— Mozart — Canzonetta Sull'aria

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая печальная песня всех времен.

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