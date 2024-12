Рождественский плейлист 2024: песни, которые создадут праздничное настроение

Рождество – это время, когда музыка становится неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В 2024 году к классическим рождественским песням добавились новые треки, уже ставшие хитами и занявшие топовые позиции в плейлистах слушателей. Вот подборка самых популярных композиций для уютного празднования Рождества дома или в кругу друзей.

Праздничный плейлист на Рождество 2024 - топ-10 песен

" All I Want for Christmas Is You" – Mariah Carey

Традиционно песня остается лидером праздничных хит-парадов и задает настроение уже более 20 лет.

"Santa Tell Me" – Ariana Grande

Нежная композиция в исполнении Арианы Гранде продолжает покорять слушателей всех возрастов.

"Christmas Tree Farm" – Taylor Swift

Песня Тейлор Мир обрела популярность благодаря своей ностальгической атмосфере и теплым ноткам семейного уюта.

"Last Christmas" – Wham!

Классика, которая никогда не выходит из моды. Этот хит остается любимым рождественским саундтреком для многих.

"It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" – Michael Bublé

Мелодия Майкла Бубле придает спокойствие и создает особую атмосферу при подготовке к праздникам.

"Underneath the Tree" – Kelly Clarkson

Энергичный хит Келли Кларксон стал новым символом праздничных вечеринок.

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin

Еще один бессмертный классический трек, переносящий в зимнюю сказку.

"Mistletoe" – Justin Bieber

Песня Джастина Бибер продолжает занимать позиции среди любимых современных хитов на Рождество.

"Rockin' Around the Christmas Tree" – Brenda Lee

Энергичная мелодия, которая подойдет для танцев у елки.