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Рождественский плейлист 2024: песни, которые создадут праздничное настроение

Праздничный сезон Рождества традиционно сопровождается любимыми мелодиями, создающими атмосферу уюта и радости

18 декабря 2024, 04:35
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Черновалова Кристина

Рождество – это время, когда музыка становится неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В 2024 году к классическим рождественским песням добавились новые треки, уже ставшие хитами и занявшие топовые позиции в плейлистах слушателей. Вот подборка самых популярных композиций для уютного празднования Рождества дома или в кругу друзей.

Рождественский плейлист 2024: песни, которые создадут праздничное настроение

Праздничный плейлист на Рождество 2024 - топ-10 песен

Топ-10 песен для Рождества 2024 года

  1. " All I Want for Christmas Is You" – Mariah Carey
    Традиционно песня остается лидером праздничных хит-парадов и задает настроение уже более 20 лет.

  2. "Santa Tell Me" – Ariana Grande
    Нежная композиция в исполнении Арианы Гранде продолжает покорять слушателей всех возрастов.

  3. "Christmas Tree Farm" – Taylor Swift
    Песня Тейлор Мир обрела популярность благодаря своей ностальгической атмосфере и теплым ноткам семейного уюта.

  4. "Last Christmas" – Wham!
    Классика, которая никогда не выходит из моды. Этот хит остается любимым рождественским саундтреком для многих.

  5. "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" – Michael Bublé
    Мелодия Майкла Бубле придает спокойствие и создает особую атмосферу при подготовке к праздникам.

  6. "Underneath the Tree" – Kelly Clarkson
    Энергичный хит Келли Кларксон стал новым символом праздничных вечеринок.

  7. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin
    Еще один бессмертный классический трек, переносящий в зимнюю сказку.

  8. "Mistletoe" – Justin Bieber
    Песня Джастина Бибер продолжает занимать позиции среди любимых современных хитов на Рождество.

  9. "Rockin' Around the Christmas Tree" – Brenda Lee
    Энергичная мелодия, которая подойдет для танцев у елки.

  10. "Happy Xmas (War Is Over)" — John Lennon & Yoko Ono
    Трогательная композиция, объединяющая и напоминающая о важности мира во время праздников.

Кроме музыки важно дополнить атмосферу деталями: мягкий свет гирлянд, аромат домашней выпечки и теплый напиток в руках. Этот плейлист станет отличным фоном для рождественского ужина или семейного просмотра фильмов.

Песни из этой подборки легко найти на популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube Music . Составьте собственный рождественский плейлист или воспользуйтесь готовыми подборками для максимального удобства.

Читайте на портале "Комментарии" — Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей в апреле 2023 года, но на этом ее финансовые достижения не остановились. По последним данным Forbes, Свифт теперь является самой богатой музыкальной исполнительницей в мире, уступая лишь одному музыканту — рэперу Jay-Z, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов.



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