Рождественский плейлист 2024: песни, которые создадут праздничное настроение

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Черновалова Кристина
Рождество – это время, когда музыка становится неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В 2024 году к классическим рождественским песням добавились новые треки, уже ставшие хитами и занявшие топовые позиции в плейлистах слушателей. Вот подборка самых популярных композиций для уютного празднования Рождества дома или в кругу друзей.
Праздничный плейлист на Рождество 2024 - топ-10 песен
" All I Want for Christmas Is You" – Mariah Carey
Традиционно песня остается лидером праздничных хит-парадов и задает настроение уже более 20 лет.
"Santa Tell Me" – Ariana Grande
Нежная композиция в исполнении Арианы Гранде продолжает покорять слушателей всех возрастов.
"Christmas Tree Farm" – Taylor Swift
Песня Тейлор Мир обрела популярность благодаря своей ностальгической атмосфере и теплым ноткам семейного уюта.
"Last Christmas" – Wham!
Классика, которая никогда не выходит из моды. Этот хит остается любимым рождественским саундтреком для многих.
"It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" – Michael Bublé
Мелодия Майкла Бубле придает спокойствие и создает особую атмосферу при подготовке к праздникам.
"Underneath the Tree" – Kelly Clarkson
Энергичный хит Келли Кларксон стал новым символом праздничных вечеринок.
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin
Еще один бессмертный классический трек, переносящий в зимнюю сказку.
"Mistletoe" – Justin Bieber
Песня Джастина Бибер продолжает занимать позиции среди любимых современных хитов на Рождество.
"Rockin' Around the Christmas Tree" – Brenda Lee
Энергичная мелодия, которая подойдет для танцев у елки.
"Happy Xmas (War Is Over)" — John Lennon & Yoko Ono
Трогательная композиция, объединяющая и напоминающая о важности мира во время праздников.
Кроме музыки важно дополнить атмосферу деталями: мягкий свет гирлянд, аромат домашней выпечки и теплый напиток в руках. Этот плейлист станет отличным фоном для рождественского ужина или семейного просмотра фильмов.
Песни из этой подборки легко найти на популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube Music . Составьте собственный рождественский плейлист или воспользуйтесь готовыми подборками для максимального удобства.
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