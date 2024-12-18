Рождественский плейлист 2024: песни, которые создадут праздничное настроение

Рождество – это время, когда музыка становится неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В 2024 году к классическим рождественским песням добавились новые треки, уже ставшие хитами и занявшие топовые позиции в плейлистах слушателей. Вот подборка самых популярных композиций для уютного празднования Рождества дома или в кругу друзей.

Праздничный плейлист на Рождество 2024 - топ-10 песен

Топ-10 песен для Рождества 2024 года

" All I Want for Christmas Is You" – Mariah Carey

Традиционно песня остается лидером праздничных хит-парадов и задает настроение уже более 20 лет. "Santa Tell Me" – Ariana Grande

Нежная композиция в исполнении Арианы Гранде продолжает покорять слушателей всех возрастов. "Christmas Tree Farm" – Taylor Swift

Песня Тейлор Мир обрела популярность благодаря своей ностальгической атмосфере и теплым ноткам семейного уюта. "Last Christmas" – Wham!

Классика, которая никогда не выходит из моды. Этот хит остается любимым рождественским саундтреком для многих. "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" – Michael Bublé

Мелодия Майкла Бубле придает спокойствие и создает особую атмосферу при подготовке к праздникам. "Underneath the Tree" – Kelly Clarkson

Энергичный хит Келли Кларксон стал новым символом праздничных вечеринок. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin

Еще один бессмертный классический трек, переносящий в зимнюю сказку. "Mistletoe" – Justin Bieber

Песня Джастина Бибер продолжает занимать позиции среди любимых современных хитов на Рождество. "Rockin' Around the Christmas Tree" – Brenda Lee

Энергичная мелодия, которая подойдет для танцев у елки. "Happy Xmas (War Is Over)" — John Lennon & Yoko Ono

Трогательная композиция, объединяющая и напоминающая о важности мира во время праздников.

Кроме музыки важно дополнить атмосферу деталями: мягкий свет гирлянд, аромат домашней выпечки и теплый напиток в руках. Этот плейлист станет отличным фоном для рождественского ужина или семейного просмотра фильмов.

Песни из этой подборки легко найти на популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube Music . Составьте собственный рождественский плейлист или воспользуйтесь готовыми подборками для максимального удобства.

Читайте на портале "Комментарии" — Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей в апреле 2023 года, но на этом ее финансовые достижения не остановились. По последним данным Forbes, Свифт теперь является самой богатой музыкальной исполнительницей в мире, уступая лишь одному музыканту — рэперу Jay-Z, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов.