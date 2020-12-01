Российские клипы в украинских сердцах: Google выбрал самые популярные видео 2020 года среди украинцев

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Кириєнко Анна
Google опубликовал рейтинг самых популярных клипов 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Оказывается, что украинская аудитория этого года предпочла российских исполнителей. Сам рейтинг выглядит следующим образом.
Фото с клипа Monatik & Вера Брежнева - ВЕЧЕРиНОЧКА
1. Клава Кока & Niletto — Краш
2. Little Big — Hypnodancer
3. Artik & Asti — Девочка танцуй
4. Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу
5. Little Big — Uno Eurovision 2020
6. Morgenshtern & ЭлДжи — Cadillac
7. Dabro — Юность
8. Morgenshtern & Тимати — El Problema (Prod. Slava Marlow)
9. Баста & Zivert — неболей
10. Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Подавляющее большинство украинских предпочтений — российские яркие исполнители-блогеры, которые выбрали рэп и хип-хоп для своего творчества.
Украинские исполнители заняли только две ступеньки. Десятое место возглавил клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" Монатика и Веры Брежневой. На третьем месте украинская поп-группа Artik & Asti с видео на трек "Девочка танцуй". Однако группа несколько лет назад переехала в Россию и продолжила свою деятельность там, завоевав сердца российских граждан.
Сообщаем, что ранее певица Вера Брежнева рассказала о детской травме. К девятнадцатилетию она чувствовала себя неженственной и некрасивой.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что популярный российский рэпер Баста в своем интервью заявил, что считает себя украинцем. Звезда сообщила, что у него в роду — украинские корни. Он находился под запретом для въезда в Украину с 2017 года. В сентябре 2020-го запрет был снят по инициативе Службы безопасности.
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