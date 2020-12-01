Российские клипы в украинских сердцах: Google выбрал самые популярные видео 2020 года среди украинцев

Google опубликовал рейтинг самых популярных клипов 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Оказывается, что украинская аудитория этого года предпочла российских исполнителей. Сам рейтинг выглядит следующим образом.

Фото с клипа Monatik & Вера Брежнева - ВЕЧЕРиНОЧКА

1. Клава Кока & Niletto — Краш

2. Little Big — Hypnodancer

3. Artik & Asti — Девочка танцуй

4. Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу

5. Little Big — Uno Eurovision 2020

6. Morgenshtern & ЭлДжи — Cadillac

7. Dabro — Юность

8. Morgenshtern & Тимати — El Problema (Prod. Slava Marlow)

9. Баста & Zivert — неболей

10. Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Подавляющее большинство украинских предпочтений — российские яркие исполнители-блогеры, которые выбрали рэп и хип-хоп для своего творчества.

Украинские исполнители заняли только две ступеньки. Десятое место возглавил клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" Монатика и Веры Брежневой. На третьем месте украинская поп-группа Artik & Asti с видео на трек "Девочка танцуй". Однако группа несколько лет назад переехала в Россию и продолжила свою деятельность там, завоевав сердца российских граждан.

Сообщаем, что ранее певица Вера Брежнева рассказала о детской травме. К девятнадцатилетию она чувствовала себя неженственной и некрасивой.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что популярный российский рэпер Баста в своем интервью заявил, что считает себя украинцем. Звезда сообщила, что у него в роду — украинские корни. Он находился под запретом для въезда в Украину с 2017 года. В сентябре 2020-го запрет был снят по инициативе Службы безопасности.





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